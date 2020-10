Θετικός στον κορωνοϊό παίκτης της Βόλφσμπουργκ που αγωνίστηκε την Πέμπτη με ΑΕΚ (Photo)

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε παίκτης της Βόλφσμπουργκ, που αγωνίστηκε την Πέμπτη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο λόγος για τον 28χρονο Ελβετό χαφ, Ρενάτο Στέφεν, που υποβλήθηκε σήμερα από τις καθιερωμένες εξετάσεις για τον COVID-19 και νέα δεν ήταν ευχάριστα για τον ίδιο.

Όπως ενημέρωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο παίκτης έχει ήδη τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Σημειώνεται ότι παίκτες και staff της ΑΕΚ υποβλήθηκαν σήμερα σε εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματά της.

VfL Wolfsburg will be without Renato #Steffen for Sunday’s match against @FCA_World. The Swiss midfielder tested positive for COVID-19 on Friday and is self-isolating at home. #VfLWolfsburg https://t.co/EtkZ1RnNFT