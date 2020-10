Η πρεσβεία των ΗΠΑ χαιρετίζει την απόφαση για τη δολοφονία της Σούζαν Ίτον

Την ικανοποίησή της για την ισόβια κάθειρξη του δολοφόνου της Αμερικανίδας Βιολόγου Σούζαν Ίτον εξέφρασε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και την απονομή δικαιοσύνης για το ειδεχθές έγκλημα.

Η ανακοίνωση:

«Χαιρετίζουμε τη σημερινή ετυμηγορία στη δίκη για φρικτό φόνο πέρυσι στην Κρήτη, της Αμερικανίδας Δρ. Σούζαν Ίτον. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτήν την τραγική και αδικαιολόγητη απώλεια ζωής. Εκφράζουμε και πάλι τα βαθιά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της Δρ. Ίτον και τους οικείους της.

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς τις ελληνικές αρχές και τις ελληνικές δικαστικές αρχές για το έργο τους στην προσαγωγή του δολοφόνου του Δρ. Ίτον.

We welcome today’s verdict in the trial of the horrific murder last year in Crete of U.S. citizen Dr. Suzanne Eaton. We are deeply saddened by this tragic and inexcusable loss of life. We again offer our deep condolences to Dr. Eaton’s family and many friends.