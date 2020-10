Πολωνία: Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου εξερράγη κάτω από το νερό (Photo/Video)

Η μεγαλύτερη βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που βρέθηκε ποτέ στην Πολωνία εξερράγη κάτω από το νερό, καθώς δύτες του Πολεμικού Ναυτικού προσπαθούσαν να την εξουδετερώσουν.

Η πιθανότητα να εκραγεί η βόμβα, η οποία βρισκόταν στον βυθό καναλιού της Βαλτικής Θάλασσας, ήταν στο 50 – 50. Οι δύτες παρέμειναν ωστόσο σώοι και αβλαβείς.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός, τον οποίο έριξε βρετανικό αεροσκάφος τον Απρίλιο του 1945, «μπορεί να θεωρηθεί ότι εξουδετερώθηκε», ανακοίνωσε σε ένα δελτίο τύπου ο εκπρόσωπος τύπου του 8ου στολίσκου της πολωνικής παράκτιας άμυνας Γκρζεγκόρζ Λεβαντόβσκι.

BIG BANG! The largest WWII-era bomb ever found in Poland exploded underwater as Navy divers were trying to defuse it. https://t.co/5oQEYKWOId pic.twitter.com/2PBkQN15E6