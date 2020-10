Οι νικητές των Digital Media Αwards 2020 (Photos)

Η απονομή των DIME – Digital Media Awards 2020 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Πρόκειται για επιχειρηματικά βραβεία που διοργάνωσε για 7η χρονιά το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, με στόχο να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 35 ειδικούς των Digital Media με Πρόεδρο την Helen Konstantopoulos, Vice President, International Circulation & Development των The New York Times.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του IAB Hellas.

Μεγάλος νικητής το ERTFLIX

Το ERTFLIX αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή του φετινού διαγωνισμού των DIME – Digital Media Awards 2020.

Η ΕΡΤ για το ERTFLIX ανακηρύχθηκε νικητής για το 2020 με την κορυφαία διάκριση «Digital Brand of the Year |Content & UX», για το περιεχόμενο και την εμπειρία χρηστών.

Επιπλέον, απέσπασε το χρυσό βραβείο στην ενότητα «Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου», κατηγορία «Best Web/Mobile Video Channel or Series». Χρυσό έλαβε και στην ενότητα «Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη, κατηγορία «Best Home Page».

Ασημένιο βραβείο απέσπασε το ERTFLIX στην ενότητα «Crisis Publishing», κατηγορία «Best CSR Initiative/ Covid-19» για την προσφορά του στην κοινωνία κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

«Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την επιτυχή πορεία του ERTFLIX η οποία από τον περασμένο Απρίλιο κερδίζει διαρκώς έδαφος στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού με τις ταινίες, τις σειρές, τα ντοκιμαντέρ, αλλά και τα νέα προγράμματα που διευρύνουν το περιεχόμενο της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ.

«Παράλληλα, ενισχύουν περαιτέρω την προσπάθεια της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ, αλλά και της Διοίκησης της ΕΡΤ που φιλοδοξούν να καταστήσουν το ERTFLIΧ κεντρικό πόλο πολιτισμού και ψυχαγωγίας» προσθέτει.

Τέσσερα βραβεία στο Star

Επιπλέον, 4 βραβεία απονεμήθηκαν στο Star. To Star σε συνεργασία με την εταιρία adjust, απέσπασε 4 βραβεία στην ενότητα «Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing». Συγκεκριμένα, έλαβε δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες «Best Use of Facebook» και «Best Use of Instagram» για το τηλεοπτικό πρόγραμμα «MasterChef 4» και δύο χάλκινα στις κατηγορίες «Best Engagement Strategy» και «Best Use of Instagram» για το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Greece’s Next Top Model 2».

Τέσσερα βραβεία και στον όμιλο 24Media

Τέσσερα βραβεία απέσπασε ο όμιλος της 24MEDIA στα DIME Awards 2020.

Η 24MEDIA απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best CSR Initiative | Covid-19» για τις «Μουσικές Αγάπης: The Unplagued Concert», το χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Breaking News Reporting» για το «KOBE24: Kobe Bryant Takeover» από το sport24.gr, το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Native Advertising Campaign» για το vintage καλοκαίρι του ladylike.gr από το Fix Άνευ και το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Best Good News Coverage | Covid-19» για την ενότητα Good News από το news247.gr.

Επιπλέον, στην κατηγορία «Best Engagement Strategy» η «BGM OMD | Beiersdorf» απέσπασε το ασημένιο βραβείο για την «Καλύτερη Ομάδα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου» από το Sport24.gr και το NIVEA MEN.

«Πρόκειται για μια ανταμοιβή της προσπάθειας όλων των ανθρώπων της 24MEDIA, που φανερώνει τον χαρακτήρα της και πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτό που μένει στη ταυτότητά της, είναι πως όταν λειτουργεί ως ομάδα, μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Μαζί, κερδίζουμε πάντα!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος της 24MEDIA.