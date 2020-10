Η Billie Eilish «έφαγε κράξιμο» για καθημερινή φωτογραφία της που ανέβασε στο Instagram, απάντησε με σέξι πόζα (Photos)

Η Billie Eilish δεν άφησε να πέσουν κάτω τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε από χρήστες του διαδικτύου για το σώμα της, όταν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εθεάθη να κυκλοφορεί με ρούχα που δεν ήταν φαρδιά και διέγραφαν τη σιλουέτα της.

Για την ακρίβεια, η 18χρονη μουσικός απαθανατίστηκε στο Λος Άντζελες με στενό φανελάκι και βερμούδα, όπως δεν την έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν.

when i see people tweet about billie eilish's body it screams "i've never been with a woman" https://t.co/wcgntbkRzo