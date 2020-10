Απίστευτη γιαγιά: Προτίμησε να ρίξει το εγγόνι της στο πάτωμα για να πιάσει ένα ποτήρι που έπεφτε και να μην σπάσει (Video)

Το δίλημμα που είχε η γιαγιά η οποία φρόντιζε το παιδί της κόρης της ιατί εκείνη εργαζόταν, ήταν μεγάλο και έπρεπε να πάρει μιαν απόφαση γρήγορα. Έπεφτε το κολονάτο ποτήρι με τη σαμπάνια. Θα το άφηνε να σπάσει ή θα το έπιανε στον αέρα και θα άφηνε το εγγόνι της;

Δεν το σκέφτηκε πολύ. Άφησε το εγγονάκι και έπιασε το ποτήρι. Το ποτήρι δεν έσπασε και η σαμπάνια δεν χύθηκε στο πάτωμα. Το εγγόνι όμως σωριάστηκε φαρδύ πλατύ και έβαλε τα κλάματα.

Το βίντεο έχει γίνει viral και έχει περισσότερες από 6 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.



When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT