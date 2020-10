Τουρκία: Κατάρρευση κτηρίων στη Σμύρνη από τον σεισμό στη Σάμο - Σύννεφα σκόνης και μίνι τσουνάμι (LIVE)

Καταστροφές σημειώθηκαν σε Τουρκία και Σμύρνη από τον ισχυρότατο σεισμό που έγινε ανοιχτά της Σάμου. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter φαίνεται ότι έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις κτηρίων, πόλη σκεπάστηκε από τεράστια σύννεφα σκόνης, ενώ εκδηλώθηκε και τσουνάμι. Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία. Τρόμος με αγνοούμενους και τραυματίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ανάρτηση στο twitter λέγοντας ότι «με όλα τα μέσα του κράτους μας είμαστε δίπλα στους πολίτες που έχουν πληγεί από το σεισμό. Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε την απαραίτητη εργασία στην περιοχή με όλες τις σχετικές υπηρεσίες και τους υπουργούς».

İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

Σύμφωνα με τον υπ. Εσωτερικών της Τουρκίας στην περιοχή έχουν καταρρεύσει 6 κτήρια ενώ ο δήμαρχος της Σμύρνης εξέφρασε φόβους για την κατάρρευση 20 κτηρίων.

Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, το επίκεντρο θεωρείται ότι είναι σε μικρή απόσταση από τη Σμύρνη σε μια περιοχή που ονομάζεται Σεφερί Χισάρ.

Στα βίντεο που ακολουθούν, βλέπετε τις συγκλονιστικές στιγμές της κατάρρευσης κτηρίων.

İzmir'de hemen #deprem sonrasında yıkılan bir binanın görüntüsü.

Allahım sen koru ya çok kötü 50 bin kere geçtiğim yerler #İzmir #Deprem pic.twitter.com/JLjKG8XVnk — JT26 (@JohnTerry____) October 30, 2020

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, επηρεάστηκαν κυρίως κτήρια στις γειτονιές Μπορνόβα και Μπαϊρακλί.



Ο περιφερειάρχης Σμύρνης ανέφερε πως έχουν καταρρεύσει περόπου 20 κτίρια, ενώ ο κυβερνήτης της πόλης Γιαβούζ Σελίμ Κέσγκερ ήταν καθησυχαστικός, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ζωών. Ωστόσο οι εικόνες από τη Σμύρνη, που δείχνουν πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι και τον τρόμο των κατοίκων, μαρτυρούν πως βρίσκεται σ΄ εξέλιξη μια τραγωδία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο δείχνει ένα μικρό τσουνάμι στη Σμύρνη με το νερό να παρασύρει διάφορα αντικείμενα.

Small tsunami has been observed on the coastline following the #earthquake in #Izmir in Turkey.

More videos about small tsunami following the #earthquake in #Izmir in Western Turkey.

pic.twitter.com/67Sc9VEZHk — Celil (@csagir2015) October 30, 2020

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης, που ανέπτυξε το παγκόσμιο μοντέλο προσομοίωσης για τσουνάμι, μιλώντας στο protothema.gr, έκανε λόγο για ένα τσουνάμι μικρής ισχύος.



«Αυτό που είδαμε ήταν ένα τσουνάμι αντίστοιχο με αυτό που είχε χτυπησει την Κω και αυτό που σκεφτόμαστε είναι αν μετά τον σεισμό δημιουργήθηκε αυτό που λέμε υποθαλάσσια κατολίσθηση».



Στην ερώτηση τι μπορεί να συμβεί αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ο κύριος Συνολάκης είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα για δεύτερο τσουνάμι. «Είναι μικρή η πιθανότητα, αλλά αν έχουμε υποθαλάσσια κατολίσθηση, το δεύτερο τσουνάμι θα έχει μεγαλύτερη ένταση από το πρώτο και αυτό που σας λέω είναι σίγουρο».



Ο ίδιος θεωρεί ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να βγουν μόνο μετά την εξέταση παλλιροιογράφων, εάν υπάρχουν εγκατεστημένοι στην Σάμο η σε κάποιο άλλο νησί, κάτι που θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Τηλεπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες που δέιχνουν ότι υπήρξαν καταρρεύσεις κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

