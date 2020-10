Περιορίστε τα καθημερινά «αθώα» ροφήματα που απογειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος

Τα σακχαρούχα ποτά και τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Η έρευνα έδειξε ότι η διατροπφή με ροφήματα με ζάχαρη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιομεταβολική υγεία. Τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά έχουν προταθεί ως πιο υγιεινή εναλλακτική επιλογή, ωστόσο οι επιδράσεις τους στην καρδιαγγειακή υγεία δεν είναι απόλυτα γνωστές. Στην εργασία αυτή, λοιπόν, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από την γαλλική κοόρτη NutriNet-Santé για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και την κατανάλωση σακχαρούχων ποτών και ροφημάτων με τεχνητά γλυκαντικά.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν αρχεία από 104.760 συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώνουν τρία επικυρωμένα διατροφικά ημερολόγια 24 ωρών κάθε έξι μήνες. Τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά προσδιορίστηκαν ως εκείνα που περιείχαν μη θρεπτικά γλυκαντικά, ενώ στη κατηγορία των σακχαρούχων ροφημάτων ανήκαν όλα τα ροφήματα που περιείχαν από 5% και άνω ζάχαρη. Για κάθε κατηγορία ροφημάτων, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν στις κατηγορίες της μηδενικής κατανάλωσης, χαμηλής και υψηλής κατανάλωσης.

Οι ερευνητές αρχικά εξέτασαν τα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (2009-2019), τα οποία περιελάμβαναν: εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδική ισχαιμική προσβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και διενέργεια αγγειοπλαστικής.

Εξαιρώντας τα πρώτα τρία χρόνια της παρακολούθησης για να ληφθεί υπόψιν η πιθανή μεροληψία αντίστροφης αιτιότητας, βρέθηκε ότι οι 1.379 συμμετέχοντες υπέστησαν το πρώτο περιστατικό καρδιαγγειακής πάθησης. Συγκριτικά με τους συμμετέχοντες της κατηγορίας μηδενικής κατανάλωσης, όσοι κατανάλωναν σε υψηλές ποσότητες σακχαρούχα ροφήματα και ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά είχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης του πρώτου περιστατικού καρδιαγγειακής πάθησης, μετά και την προσαρμογή σε ένα μεγάλος εύρος υποκείμενων παραγόντων.

Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων, ο Δρ. Eloi Chazelas από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, τονίζει ότι η εργασία αυτή μπορεί να έχει περαιτέρω ρυθμιστικές επιπτώσεις.

«Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μην είναι ένα υγιεινό υποκατάστατο των σακχαρούχων ροφημάτων και τα δεδομένα αυτά παρέχουν πρόσθετα επιχειρήματα για τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τη φορολογία, τις ετικέτες και τη νομοθεσία γύρω από τα σακχαρούχα ποτά και τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά», σημειώνει καταληκτικά ο Δρ. Chazelas.

Το επόμενο βήμα των ερευνητών είναι να αποδείξουν την αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στα σακχαρούχα ποτά και τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, πράγμα για το οποίο είναι απαραίτητη η επανάληψη των αποτελεσμάτων σε μεγάλης κλίμακας προοπτικές μελέτες και μηχανιστικές έρευνες.

Πηγή: ygeiamou.gr