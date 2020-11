Σάρα Μακμπράιντ: Η πρώτη διεμφυλική Γερουσιαστής των ΗΠΑ (photos/video)

Η Σάρα Μακμπράιντ έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ αφού κατάφερε να γίνει η πρώτη διεμφυλική που εκλέγεται στην υψηλότερη σε ιεραρχία θέση αξιωματούχου, κερδίζοντας την έδρα της Γερουσίας στην πολιτεία του Ντάλαγουέαρ.

Ο 30χρονη, που ήταν υποψήφια με το Δημοκρατικό Κόμμα αναμένεται να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο Στιβ Ουάσινγκτον διαδεχόμενη τον Χάρις Μακντάουελ που διατηρούσε μέχρι τώρα την έδρα.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στους εθελοντές που έπαιρναν τηλέφωνα, έστελναν επιστολές, μιλούσαν στους ψηφοφόρους, που έφεραν τους γείτονές μας κοντά», είπε η Μακμπράιντ.

«Αισθάνομαι ταπεινή μπροστά στην υποστήριξη των γειτόνων μας και έτοιμη να εργαστώ για να κάνω τη διαφορά στη ζωή όλων των κατοίκων τη περιοχής…Ελπίζω η αποψινή βραδιά να δείξει σε ένα παιδί της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πως η Δημοκρατία είναι αρκετά μεγάλη για όλους. Και για αυτούς. Καθώς το Ντέλαγουεαρ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19, είναι καιρός να εργαστούμε και να επενδύσουμε σε πολιτικές που θα κάνουν τη διαφορά για τις εργαζόμενες οικογένειες».

Όπως αναφέρει το huffingtonpost.gr απευθυνόμενη στους 60.000 οπαδούς της στο Twitter έγραψε: «Τα καταφέραμε. κερδίσαμε τις εκλογές. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ».

Η Ανις Πάρκερ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του LGBTQ Victory Fund και πρώην δήμαρχος του Χιούστον, δήλωσε: «Η συντριπτική νίκη της Σάρα είναι μια ισχυρή απόδειξη για την αυξανόμενη επιρροή των ηγετών των τρανσέξουαλ στην πολιτική και δίνει ελπίδα σε αμέτρητα διεμφυλικά άτομα που αναζητούν ένα λαμπρό μέλλον».

«Καθ ‘όλη τη διάρκεια αυτού του εκλογικού αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι κυνικοί πολιτικοί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τους διεμφιλικούς ως ένα ‘‘όπλο’’, πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν δημοτικότητα προκαλώντας φόβο και μίσος» ανέφερε και πρόσθεσε πως η επιτυχία της Μακμπράιντ σε ένα τόσο πολωμένο κλίμα, όλη τη χρονιά, αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση ότι «οι ψηφοφόροι απορρίπτουν όλο και περισσότερο την πολιτική της μισαλλοδοξίας υπέρ των υποψηφίων που υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Η νίκη της θα εμπνεύσει περισσότερους διεμφυλικούς ανθρώπους να ακολουθήσουν τα χνάρια της και να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα».

