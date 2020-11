Εξώφυλλο Charlie Hebdo: Αποκεφαλισμένες χορεύτριες λικνίζονται στους ρυθμούς του καν καν

«Η Γαλλία θα είναι πάντα η Γαλλία», γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό του το σατιρικό περιοδικό «Chαrlie Hebdo», λίγες ημέρες μετά τις φονικές επιθέσεις στη Νίκαια.



Στο εξώφυλλο απεικονίζονται τρεις αποκεφαλισμένες χορεύτριες να λικνίζονται στους ρυθμούς του καν καν.



Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο δράστης της αιματηρής επίθεσης φώναζε «Αλαχ Ακμπάρ» (Ο θεός είναι μεγάλος) αποκεφαλίζοντας μία γυναίκα και σκοτώνοντας δύο ακόμη άτομα σε εκκλησία στη Νίκαια.



Είχε προηγηθεί η δολοφονία του καθηγητή Ιστορίας Σαμιουέλ Πατί στο Παρίσι επειδή είχε δείξει στη τάξη του σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ.

Charlie Hebdo publishes provocative cover of beheaded cancan dancers in response to recent terror attacks in Francehttps://t.co/dm2r6SZcOh pic.twitter.com/qVuoUBgiP2