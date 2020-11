Ένα μυστηριώδες αεροσκάφος πέταξε πάνω από την Καλιφόρνια και η Πολεμική Αεροπορία... αρνείται την ύπαρξή του (Photos)

To ενδιαφέρον χιλιάδων οπαδών της αεροναυτικής προκάλεσε μια φωτογραφία που ανέβηκε -και γρήγορα κατέβηκε, σε εξειδικευμένο περιοδικό, η οποία απεικόνιζε ένα παράξενο αεροσκάφος να πετά στον ουρανό της Καλιφόρνια.

Weeks ago over Ca ?.....real or not..@TheDEWLine #aviation pic.twitter.com/fX207LxIUG