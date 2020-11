Συγκίνηση: Μπαλαρίνα με αλτσχάιμερ ακούει τη Λίμνη των Κύκνων και θυμάται ξανά τις κινήσεις της (Video)

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο με μια πρώην μπαλαρίνα που υπέφερε από αλτσχάιμερ να “ξεκλειδώνει” τη μνήμη της στο άκουσμα της Λίμνης των Κύκνων.

Η μουσική του Τσαϊκόφσκι παίζει στα ακουστικά της και τότε η διάσημη μπαλαρίνα Marta C. González κάνει μια κίνηση αναγνώρισης, ενώ την ίδια στιγμή μια θλίψη “σκοτεινιάζει” το πρόσωπό της. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα χέρια της ενστικτωδώς ζωντανεύουν τις υπέροχες κινήσεις που έκανε στη σκηνή, το 1967, ενώ στο κρεσέντο της μουσικής, η González χάνεται εντελώς στη μελωδία με τις εκφράσεις του προσώπου της και τις κινήσεις των χεριών της να μαρτυρούν ότι ο χορός υπήρξε το πάθος της πριν από πολλές δεκαετίες.

Ολοκληρώνοντας την περφόρμανς της, οι παρευρισκόμενοι στον οίκο ευγηρίας την αποζημίωσαν με ένα μεγάλο χειροκρότημα, ενώ η ίδια ακούγεται να λέει στο τέλος «πρέπει να πάρουμε πουέντ», παπούτσια κλασικού χορού.

Στο εν λόγω βίντεο παρεμβάλλονται σκηνές από την πρωτότυπη περφόρμανς της González , όταν χόρεψε τη Λίμνη των Κύκνων, τη δεκαετία του 1970. Γράφηκε πέρυσι και μοιράστηκε από τον ισπανικό οργανισμό Asociacion Musica para Despertar, που χρησιμοποιεί τη μουσική ως θεραπευτική μέθοδο για ασθενείς με άνοια, έχοντας ως στόχο, ανάμεσα σε άλλα, να ενισχύσει τη διάθεση και τη μνήμη τους.

Τώρα βγήκε ξανά στο φως και διαδόθηκε στα social media, σε όλο τον κόσμο. «Μου ράγισε την καρδιά σήμερα το πρωί. H μνήμη τρεμοπαίζει, λύπη για όσους ζουν ή έχουν κάποιον με αλτσχάιμερ. Στηρίξτε @alzheimerssoc and @AlzResearchUK. Αν η μουσική και ο χορός μπορούν να επαναφέρουν τη μνήμη, πόσο σπουδαίο», η χορογράφος και διευθύντρια θεάτρου, Arlene Phillips.έγραψε σε ένα tweet.

This has absolutely broken my heart this morning. The glimpses of memory , the sadness for those with or a loved one living with Alzheimer’s. Support @alzheimerssoc and @AlzResearchUK . If music and dance can restore or hold memory , how precious . https://t.co/TBN7mrI1Z9