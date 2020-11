Απελευθερώνει 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα η Κομισιόν (pdf)

«Πράσινο φως» για την εκταμίευση νέας δόσης ελάφρυνσης του χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.

Η έκθεση, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, καταλήγει ότι η Ελλάδα προχώρησε στις αναγκαίες δράσεις για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού,. Όπως τονίζει, οι ελληνικές Αρχές υλοποίησαν μία σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις τους περασμένους μήνες.

«Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλωσορίζουν τη στενή και εποικοδομητική ενασχόληση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις Αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι αναγκαίο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτογενούς νομοθεσίας. Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου ένα μεγάλο μέρος της δευτερογενούς νομοθεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί σύντομα», αναφέρει η Κομισιόν.

Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για να αποφασίσει το Eurogroup την εκταμίευση της επόμενης δόσης στην Ελλάδα, η οποία συνίσταται στη μεταφορά στην Ελλάδα κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα και στην άρση της προσαύξησης του περιθωρίου επιτοκίου για συγκεκριμένα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η έκθεση αναφέρει ότι, παρά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, η Ελλάδα έχει καταφέρει έως σήμερα να περιορίσει συγκριτικά καλά την εξάπλωσή του, χάρη και στην έγκαιρη αντίδραση σε περιφέρειες που έχουν αυξημένο αριθμό νέων κρουσμάτων.

«Οι Αρχές ενισχύουν την ετοιμότητα του συστήματος υγείας και αυξάνουν την ικανότητα πραγματοποίησης τεστ, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν και προσαρμόζουν το σύνολο των δημοσιονομικών μέτρων και των μέτρων ρευστότητα, βοηθώντας φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της πανδημίας».

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να έχει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ΕΕ όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, λόγω της μεγάλης έκθεσής της στον τουρισμό και του μεγάλου ποσοστού μικρών επιχειρήσεων. «Το εθνικό lockdown τριών εβδομάδων που ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου και η ενδεχόμενη παράτασή του, ανάλογα με την εξέλιξη τη πανδημίας, θα μπορούσε να εξασθενίσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές περισσότερο από ότι εικάζεται σήμερα», προσθέτει.

Η Κομισιόν τονίζει ότι η Ελλάδα αύξησε σημαντικά τον ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων τους περασμένους μήνες, τονίζοντας ιδιαίτερα την έγκριση από τη Βουλή του πτωχευτικού κώδικα, τον οποίο χαρακτηρίζει μία μεγάλη μεταρρύθμιση που αναμένεται να διευκολύνει την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αναφέρει, επίσης, τη συμφωνία για να προχωρήσει το συμπληρωματικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, «το οποίο θα αυξήσει τη δυνατότητά της να προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλού διαμετρήματος προσωπικό» και την πρόοδο σε μία σειρά σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων, «αν και άλλες καθυστερούν λόγω της πανδημίας», όπως αναφέρει.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν κάνει επίσης καλή πρόοδο, αναφέρει η Κομισιόν, σε μία σειρά τομείς, όπως:

Η έκθεση περιλαμβάνει και μία νέα ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, από την οποία προκύπτει ότι παρά την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ επανέρχεται σε πτωτική τάση, με βάση το βασικό σενάριο.

