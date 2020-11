Κοκλώνης, Παπαδόπουλος ή Σαββόπουλος; Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης;

Η χθεσινή prime time, μία από τις πιο αγαπημένες των καναλιών και από τις πιο ενδιαφέρουσες, ήταν για ακόμα μία φορά γεμάτη τραγούδι, μουσική και εκπλήξεις.

Πρωταγωνιστές της ο Διονύσης Σαββόπουλος από τη συχνότητα του Mega, ο Σπύρος Παπαδόπουλος με το Στην υγειά μας ρε παιδιά στον ΣΚΑΪ και ο Νίκος Κοκλώνης με το φαντασμαγορικό just the two of us στο Open. Ποιο από τα τρία προγράμματα λοιπόν κέρδισε τη μάχη;

Σύμφωνα με τους πίνακες, η πίτα της τηλεθέασης μοιράστηκε σχεδόν... δίκαια μιας και στο γενικό σύνολο το προβάδισμα πήρε ο Σπύρος Παπαδόπουλος ενώ στο νεανικό κοινό ο Νίκος Κοκλώνης είχε την απόλυτη επιτυχία.

Όσο για τον Διονύση Σαββόπουλο και τη μουσική το παρέα, είχε... χαμηλές πτήσεις καθώς το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης που κατάφερε ήταν μόλις 8,4%.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους πίνακες τηλεθέασης σε τέταρτα...

Γενικό σύνολο

Just the two of Us 7% - 8% - 10,6% - 10,6% - 7,8% - 10,9% - 12,1% - 8,3% - 11,8% - 10,9% - 12,9% - 11,6% - 13,8% - 15,1% - 15% - 14,5% - 15,7% - 16,1%

Στην Υγειά μας βρε παιδιά 17,4% - 20,7% - 16% - 15,6% - 19,4% - 16,1% - 12,5% - 15,5% - 17,2% - 16,2% - 14,4% - 19,1% - 15,1%

Σπίτι στο Μέγκα με τον Σαββόπουλο 5,9% - 4,2% - 6,7% - 7,3% - 5,5% - 6,8% - 8,4% - 7,2% - 7% - 5,4% - 6,5% - 5% - 4,5%

Δυναμικό κοινό

Just the two of Us 7.5% - 8,4% - 11% - 10,9% - 9% - 11,5% - 12,4% - 9,5% - 12% - 10,9% - 12,4% - 12,4% - 13,5% - 14,4% - 14,5% - 14,3% - 14,5% - 15%

Στην Υγειά μας βρε παιδιά 11.6% - 12,9% - 9,9% - 9,1% - 12,4% - 10% - 7,2% - 9,2% - 10,4% - 10,6% - 9,3% - 12,4% - 9,7%

Σπίτι στο Μέγκα με τον Σαββόπουλο 5% - 4.8% - 5,4% - 5,7% - 4,9% - 5,4% - 6,9% - 6,4% - 6,1% - 4,9% - 5,5% - 4,3%.

Πηγή: gossiptv.gr