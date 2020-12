Οι all-star cast σειρές The Stand και Your Honor αποκλειστικά στην COSMOTE TV

H COSMOTE TV υποδέχεται τον Δεκέμβριο με πολυαναμενόμενους τίτλους σειρών, που αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους, θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια COSMOTE SERIES & MARATHON HD.

Ειδικότερα, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την all-star cast παραγωγή «The Stand», που βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κινγκ, με τους Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (True Blood), Γούπι Γκόλντμπεργκ (Ghost), Τζέιμς Μάρσντεν (X-Men, 30 Rock), Άμπερ Χερντ (Aquaman), Γκρεγκ Κινίαρ (As Good as it Gets) και τον εκκεντρικό Μέρλιν Μάνσον σε ρόλο-έκπληξη. Στην COSMOTE TV έρχεται και το δικαστικό θρίλερ «Your Honor» με τον υποψήφιο για OSCAR® και βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad, Trumbo).

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων και η σειρά «Fleabag» που υπογράφει η σεναριογράφος του Killing Eve, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, και νέοι κύκλοι επεισοδίων από σειρές που έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό, όπως: «Tin Star», «Magnum P.I.», «MacGyver» κ.α. Επίσης, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μέρος της τηλεοπτικής ανθολογίας του «Έτερος Εγώ», με τίτλο «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις», που βασίζεται στο ομώνυμο βραβευμένο αστυνομικό θρίλερ του 2016, με πολυπληθές καστ καταξιωμένων ηθοποιών.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τηλεοπτικές πρεμιέρες Δεκεμβρίου:

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του στο «τιμόνι» του πολυβραβευμένου «Breaking Bad», o Μπράιαν Κράνστον επιστρέφει τηλεοπτικά με το «Your Honor», το οποίο συνυπογράφουν οι Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ (The Good Wife, The Good Fight) και ο Πίτερ Μόφατ (The Night Of). Πρωταγωνιστής και αυτής της ιστορίας, ο Κράνστον, υποδύεται έναν έμπειρο, αξιοσέβαστο δικαστή, που εμπλέκεται σε ένα παιχνίδι ψεύδους, εξαπάτησης και κακών επιλογών μετά την εμπλοκή του γιου του σε φόνο. Με τις τύψεις να τον βασανίζουν, αλλά και την ισχυρότερη μαφιόζικη οικογένεια της περιοχής να αναζητά δικαιοσύνη με αθέμιτα μέσα, ο δικαστής θα ξεπεράσει τα όριά του και θα ανακαλύψει μέχρι που μπορεί να φτάσει για την προστασία του παιδιού του (Δευτέρα 7/12, 22.00, COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική).

Την Παρασκευή 18/12, η συγγραφική πένα των Μπέντζαμιν Κάβελ (Homeland) και Τζος Μπουν (The Fault in Our Stars) θα μας μεταφέρει στον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο του «The Stand», όπου ένα μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης σκοτώνει σχεδόν τους πάντες στον πλανήτη. Χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι άνθρωποι δίνουν τη μάχη του καλού εναντίον του κακού. Εν μέσω αυτής της σφοδρής σύγκρουσης, στη νέα κατεστραμμένη Αμερική, μια ομάδα επιζώντων αγωνίζεται να βρει νόημα σε μια νέα πραγματικότητα υπερφυσικών αναλογιών (23.00, COSMOΤΕ SERIES HD).

Ανήμερα των Χριστουγέννων (Παρασκευή 25/12, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD) η νέα βρετανική σειρά «The Virtues», ξεδιπλώνει την ιστορία ενός αλκοολικού πατέρα (Στίβεν Γκράαμ - The Irishman), ο οποίος ύστερα από τη φυγή της πρώην συζύγου του με τον 9χρονο γιο τους για την Αυστραλία, ωθείται στο να επανεξετάσει την ζωή του. Προορισμός σε αυτό το ταξίδι επαναπροσδιορισμού είναι η Ιρλανδία. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με δαίμονες του παρελθόντος και καλά κρυμμένα τραύματα από την παιδική του ηλικία.

Το Σάββατο 26/12 στις 18.00 ξεκινά στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD ο μαραθώνιος των δύο σεζόν της βραβευμένης με 6 Emmy σειράς «Fleabag». H ηθοποιός και σεναριογράφος Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Killing Eve, No Time to Die, Solo: A Star Wars Story) γράφει και πρωταγωνιστεί, υποδυόμενη μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει το τραύμα μετά τον θάνατο της καλύτερης της φίλης και να διαχειριστεί την περίπλοκη σχέση με την οικογένειά της, καθώς και την ερωτική έλξη που αισθάνεται για έναν καθολικό ιερέα. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, η βραβευμένη με OSCAR Ολίβια Κόλμαν (The Favourite) και ο Άντριου Σκοτ (Spectre).

Επιστρέφουν με νέα επεισόδια

Νέα επεισόδια της γαλλικής αστυνομικής σειράς «Balthazar» θα παρακολουθήσουν οι συνδρομητές back-2-back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, με την αστυνομικό Ελέν Μπαχ στο επίκεντρο ιστοριών με πολύ μυστήριο και ανατροπές (Παρασκευή 4/12, 18.00, 2η σεζόν & Παρασκευή 18/12, 18.00, 3η σεζόν). Την Κυριακή 6/12 επιστρέφουν αποκλειστικά στην COSMOTE TV remake αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών. Στις 22.00 αυλαία σηκώνει η 3η σεζόν του «νέου» «Magnum P.I.» με τον Τζέι Χερνάντες (Bad Moms, Suicide Squad), ενώ μία ώρα αργότερα (23.00) η 5η σεζόν του «MacGyver» με τον Λούκας Τιλ στον ομώνυμο ρόλο (COSMOTE SERIES HD).

Επίσης, μια χιουμοριστική ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα του Λευκού Οίκου στη ζωή του απερχόμενου πλέον πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, τους αυλικούς και τα μέλη της οικογένειάς του, θα παρακολουθήσουμε μέσα από την 3η σεζόν της σειράς «Our Cartoon President» (Τρίτη 8/12, 22.00, COSMOΤΕ SERIES HD).

Στον νέο κύκλο επεισοδίων του «Έτερος Εγώ» με τίτλο «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, μία σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους Πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Και τα 8 επεισόδια της σειράς θα κάνουν πρεμιέρα back-2-back στις 11/12 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, από τις 18.00 το απόγευμα. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Από την Δευτέρα 14/12, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 και στο COSMOTE SERIES HD.

Τέλος, το αστυνομικό δράμα «Tin Star» με τον υποψήφιο για OSCAR Τιμ Ροθ (Rob Roy) και την Κριστίνα Χέντριξ του «Mad Men», κάνει φινάλε στην COSMOTE TV με την 3η σεζόν, το Σάββατο 12/12 στις 22.00 με διπλό επεισόδιο (COSMOΤΕ SERIES HD). Στον τελευταίο κύκλο επεισοδίων, η οικογένεια Γουόρθ επιστρέφει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, για να έρθει αντιμέτωπη με το απειλητικό παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε τόσα χρόνια να ξεφύγει και να απελευθερωθεί επιτέλους από έναν φαύλο κύκλο θανάτου και εκδίκησης.

Αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια COSMOTE SERIES και MARATHON HD, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), στον οποίο διατίθενται πάνω από 150 σειρές και 250 ολοκληρωμένοι κύκλοι σειρών. Μεταξύ των ολοκληρωμένων κύκλων που συμπεριλαμβάνονται στο COSMOTE TV PLUS είναι και αυτοί των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια τον Δεκέμβριο: Tin Star (σεζόν 1-2), Balthazar (σεζόν 1), Έτερος Εγώ (Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές), Magnum P.I. (σεζόν 1-2), MacGyver (σεζόν 1-4).

Οι χρήστες της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στη βιβλιοθήκη σειρών και ταινιών και να επιλέξουν μέσω προσωποποιημένων προτάσεων το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.