«Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους»: Τα ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν στην τηλεόραση, το σινεμά, σε κινηματογραφικά φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε σχολεία, πανεπιστήμια και φυλακές, οι καθημερινοί ήρωες των ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» μεταφέρονται στο διαδίκτυο με την υποστήριξη του Onassis Culture, μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς μέρος της ιστορίας τους.

Δώδεκα ταινίες μεγάλου μήκους και συνάμα δώδεκα ιστορίες με αόρατους πρωταγωνιστές, φαινομενικά καταδικασμένους, χωρίς ελπίδα και χωρίς καμιά προοπτική, επεκτείνονται στον χώρο και τον χρόνο, αποτυπώνοντας τη συνέχειά τους. Εκατόν ογδόντα νέες ταινίες μικρού μήκους, λοιπόν, δίνουν τη δυνατότητα στους θεατές να κινηθούν με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν μέσα στις ιστορίες των ηρώων, όπως επίσης και να έρθουν σε επαφή με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τη θεματική κάθε ταινίας τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

«Κινηματογραφώντας για επτά χρόνια τις ζωές αυτών των ηρώων, που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, στο τέλος κάθε ταινίας εντοπίζεται φως στην άκρη του τούνελ, λύσεις σε αδιέξοδα της κρίσης και δρομολογείται ένα happy end, το οποίο πετυχαίνουν μόνοι τους, χωρίς την παρέμβαση σεναριογράφου, σε μια χώρα όπου η κρίση διαρκεί.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια νέα διαδραστική μορφή ντοκιμαντέρ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Έτσι, οι αρχικές δώδεκα ταινίες και οι ιστορίες τους επεκτείνονται δημιουργικά στον χρόνο και τον χώρο, παρακολουθώντας (ή αποτυπώνοντας) τη συνέχεια κάθε ιστορίας» αναφέρει για την πλατφόρμα ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Να μείνω ή να φύγω;

Should I stay or should I go?

Έξι Έλληνες ανεβάζουν στη σκηνή τις αληθινές τους ιστορίες και αναρωτιούνται αν πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα της κρίσης ή να φύγουν. Από την άλλη, ένας Γερμανός προσπαθεί να καταλάβει τι φταίει, και όλοι μαζί επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος θεάτρου που να μετατρέπει το ντοκουμέντο σε παράσταση. Ο κινηματογραφικός φακός παρακολουθεί τις αληθινές ζωές των ηρώων τόσο στο Βερολίνο όσο και στην Αθήνα και εμπλέκεται μαζί με τους θεατές στις πραγματικές ιστορίες των πρωταγωνιστών, οι οποίοι υποδύονται τους εαυτούς τους. Τελικά, θα μείνουν ή θα φύγουν;

Επιστροφή

Σε μια φυλακή ανηλίκων, οι κρατούμενοι ανεβάζουν στη σκηνή την ίδια τους τη ζωή και γίνονται πρωταγωνιστές μιας ταινίας, η οποία επιχειρεί να αφανίσει τους περιορισμούς ενός «σωφρονιστικού» ιδρύματος. Πώς μπορεί, άραγε, μια παράσταση με ανήλικους φυλακισμένους να παιχτεί έξω από τη φυλακή; Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου και το Ίδρυμα Ωνάση γίνονται θεατές και ταυτόχρονα συνομιλητές των ανήλικων φυλακισμένων, εντάσσοντας την παράσταση της φυλακής σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή. Μπορεί το θέατρο να προσφέρει εκπαίδευση στους ανήλικους φυλακισμένους και να συμβάλει στην επανένταξή τους στην κοινωνία;

Greek animal rescue

Ένα αδέσποτο βαριά άρρωστο και κακοποιημένο σκυλάκι είναι παρατημένο σε μια βιομηχανική ερημιά στον Ασπρόπυργο. Ήρωες της ταινίας ένας σύλλογος από το Λονδίνο που φροντίζει τα αδέσποτα της Ελλάδας, καθώς και μια ομάδα νέων εθελοντών, που περιθάλπουν εγκαταλελειμμένα ζώα. Η ταινία αναζητά μια ελπίδα σωτηρίας για τους καταδικασμένους σκύλους, σε μια καταδικασμένη περιοχή δίπλα στην Αθήνα… Οι ιστορίες αυτών των ζώων αποτυπώνουν με ακρίβεια όσα διαδραματίζονται σε «αόρατες» γειτονιές στην Ελλάδα της κρίσης, κινητοποιώντας παράλληλα μια φιλοζωική από το Λονδίνο, που βρέθηκε τυχαία εκεί, να ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με στόχο την πολιτική αφύπνιση όσων ζουν «προστατευμένοι» σε μεγαλουπόλεις...

Kick out poverty

Μια ομάδα ποδοσφαίρου εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση, κερδίζοντας το βραβείο ήθους: Ο λόγος για την Εθνική Ελλάδας Αστέγων, που αγωνίζεται στην Πολωνία με άλλες ομάδες αστέγων από όλο τον κόσμο. Η ταινία παρακολουθεί τους άστεγους παίκτες να ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνικοποίηση και η αποδοχή μπορεί να αποτελέσουν σπουδαία εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς και να διαχειριστεί τις δυσκολίες της ζωής, ακόμα κι αν κάποιοι νιώθουν κοινωνικά αποκλεισμένοι και μπροστά σε ένα αδιέξοδο…

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση έως 24 Δεκεμβρίου 2020. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Πληροφορίες / κρατήσεις: www.onassis.org.

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη

O Μενέλαος Καραμαγγιώλης ζει στην Αθήνα, κάνοντας κινηματογραφικές, τηλεοπτικές αλλά και ραδιοφωνικές παραγωγές με πρωταγωνιστές ήρωες της καθημερινότητας. Οι ιστορίες τους άκρως αληθινές, που δεν διστάζουν να «σπάσουν» κάθε στερεότυπο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ουσιαστικό διάλογο και κοινωνική παρέμβαση. Video art έργα του έχουν εκτεθεί σε χώρους όπως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Μπιενάλε της Βενετίας και το Centre d’ Art Contemporain της Γενεύης, ενώ ταινίες του έχουν προβληθεί και βραβευτεί διεθνώς. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής: Το ντοκιμαντέρ ROM (1989), «το turning point του ελληνικού ντοκιμαντέρ και ένα αριστούργημα κλασικό στην ιστορία του σινεμά» Black Out (ps. Red Out) (1998), «η πρώτη γνήσια μεταμοντέρνα ελληνική ταινία» J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant (2012), που συμμετείχε σε 48 διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας 11 διεθνή βραβεία, καθώς και τα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» (2011-2020).