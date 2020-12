Ερωτευμένη 29χρονη ξυρίστηκε γουλί και παρίστανε την καρκινοπαθή - Μάζευε χρήματα για τον γάμο των ονείρων της (Photo)

Κάθε ανεκτο όριο ξεπέρασε μια 29χρονη στην Αγγλία στην προσπάθειά της να μαζέψει χρήματα για τον γάμο της.

Ο λόγος για την Toni Standen, η οποία έχασε κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, καθώς διοργάνωσε ολόκληρη απάτη, ξυρίζοντας τα μαλλιά της για να πείσει τους γύρω της πως έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο, μόνο και μόνο για να μαζέψει χρήματα για να κάνει έναν γάμο «στα μέτρα της».

Όπως αναφέρει το BBC, η υποτιθέμενη ασθενής σε έρανο που δημιούργησε στα social media έγραφε ότι πριν πεθάνει θα ήθελε να κάνει τον γάμο των ονείρων της.

Συγκέντρωσε με αυτόν τον τρόπο πάνω από 8.000 δολάρια. Μάλιστα ενημέρωνε τακτικά τους διαδικτυακούς της φίλους για τη «θεραπεία της», ενώ δεν δίστασε να ξυρίσει όλα της τα μαλλιά για να φανεί πειστική.

Πραγματικά δεν είχε όριο σε αυτά που έγραψε η 29χρονη, η οποία δεν δίστασε να πει μέχρι και ότι μία από τις επιθυμίες της ήταν να την παραδώσει στον γαμπρό ο πατέρας της, Derek, που πραγματικά είχε καρκίνο.

A woman who faked she had terminal cancer & let her friends raise more than £8,000 for her to have a dream wedding has been jailed. 29-year-old Toni Standen from Widnes was jailed for 5 months & fined £2,000. pic.twitter.com/MVTpAQh5gD