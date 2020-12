Τρόμος στην Κροατία: Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ - Νεκρό ένα παιδί, κατέρρευσαν κτίρια (Photos/Video)

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλόνισε την Κροατία και κυρίως την περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, όπου σημειώθηκαν και καταρρεύσεις κτιρίων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την ανατολική ακτή της Αδριατικής, στη Σλοβενία, τη Βοσνία και τη Σερβία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφουν τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές κυρίως στην κωμόπολη Πετρίνια, ο δήμαρχος της οποίας, Ντάρινκο Ντούμποβιτς, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός παιδιού.

