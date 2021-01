Κορωνοϊός: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στο Λονδίνο εν μέσω αύξησης κρουσμάτων

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλα τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο για τις επόμενες δύο εβδομάδες για να αντιμετωπίσει την ταχεία διασπορά του πιο μεταδοτικού στελέχους του ιού της Covid-19, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον περιέγραψε ένα σχέδιο που προέβλεπε την καθυστέρηση του ανοίγματος των γυμνασίων-λυκείων, όμως το άνοιγμα των περισσότερων δημοτικών σχολείων για τα παιδιά κάτω των 11 ετών την επόμενη εβδομάδα, μόλις τελειώσουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Μονάχα στις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας, τα σχολεία αναμενόταν να μείνουν κλειστά. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές σε περιοχές, όπου τα σχολεία επρόκειτο να ξανανοίξουν, διαμαρτυρήθηκαν.

«Η κυβέρνηση τελικά λογικεύτηκε κι έκανε στροφή 180 μοιρών», έγραψε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο Twitter.

«Όλα τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο θα αντιμετωπιστούν το ίδιο. Είναι η σωστή απόφαση…».

NEW: The Government have finally seen sense and u-turned. All primary schools across London will be treated the same.



This is the right decision - and I want to thank education minister Nick Gibb for our constructive conversations over the past two days. https://t.co/D3u2eTIioW