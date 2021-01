Τραμπ: Δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαίωσε πως η μετάβαση θα γίνει ομαλά, μετά τα έκτροπα στο Καπιτώλιο, ωστόσο, όπως γνωστοποίησε με τελευταία του δήλωση, δεν θα παραστεί στην ορκομωσία του νέου προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.