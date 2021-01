Πλιάτσικο στο Καπιτώλιο: Έκλεψαν φορητό υπολογιστή από το γραφείο της Πελόζι οι εισβολείς-οπαδοί του Τραμπ

Ένας φορητός υπολογιστής εκλάπη από το γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ένας από τους βοηθούς της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής.

Όπως ανέφερε, το λάπτοπ χρησιμοποιείτο για παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

