Ο μικρός του «μόνος στο σπίτι» αφαίρεσε τη σκηνή με τον Τραμπ από την ταινία (Video)

Η ταινία «μόνος στο σπίτι» είχε τεράστια εισπρακτική επιτυχία σε όλον τον κόσμο.

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ένα αγόρι που η οικογένειά του αφήνει κατά λάθος μόνο στο σπίτι, όταν φεύγουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Παρίσι. Ο Κέβιν, αρχικά, απολαμβάνει το γεγονός του να είναι μόνος στο σπίτι, αλλά σύντομα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες που θέλουν να μπουν και να κλέψουν.

Στη συνέχεια της ταινίας το «Μόνος στο σπίτι 2» εμφανίζεται κάποια στιγμή ο τότε μεγαλοεπιχειρηματίας (και νυν πρόεδρος των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντάει τον μικρό Κέβιν σε ένα ξενοδοχείο και του χαιδεύει το κεφάλι.



Μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ και τη απαράδεκτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, όλο και περισσότερες είναι οι φωνές απομόνωσής για τον αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν και το κόψιμο της σκηνής που εμφανίζεται στην ταινία.

Ο μικρός Κέβιν ο οποίος βέβαια τώρα είναι αρκετά μεγάλος είναι ένας από αυτούς που έχει πάρει θέση απέναντι στον Τραμπ και ένωσε τη φωνή του για να κοπεί η συγκεκριμένη σκηνή.

Μάλιστα οι φωνές έχουν δυναμώσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήδη έχουν εμφανιστεί βίντεο που ο Τραμπ έχει «σβηστεί» από την ταινία.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4