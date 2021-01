Ο Φάουτσι ανακοίνωσε την επιστροφή των ΗΠΑ στον Π.Ο.Υ. (Video)

Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος Άντονι Φάουτσι ήταν εκείνος που ανακοίνωσε, σε βιντεοκλήση με το διοικητικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, την επιστροφή των ΗΠΑ στον Οργανισμό, έπειτα από απόφαση του Τζο Μπάιντεν.



«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», δήλωσε ο Φάουτσι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα «εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους» προς τον ΠΟΥ και θα σταματήσουν να μειώνουν το προσωπικό τους στον οργανσιμό που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη.

Για τον έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας, ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε επίσης διάταγμα που θα καθιστά υποχρεωτική την χρήση μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια και για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

