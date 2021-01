Κορωνοϊός: Πέντε συνήθειες της πανδημίας που πρέπει να διατηρήσετε

Κοιτώντας πίσω στο 2020, οι περιορισμοί της πανδημίας του κορωνοϊού ανάγκασαν πολλούς ανθρώπους να ξεκινήσουν μια νέα καθημερινότητα.

Οι μετακινήσεις από και προς την εργασία σχεδόν εξαφανίστηκαν. Τα προγράμματα γυμναστικής ακυρώθηκαν. Τα σπίτια έγιναν αίθουσες διδασκαλίας και χώροι εργασίας.

Μερικοί άνθρωποι εξελίχθηκαν με όλες τις αλλαγές, ενώ άλλοι δυσκολεύτηκαν.

«Η εμπειρία του 2020, όσο σκληρή ήταν, είχε πολλά μαθήματα», λέει ο Gretchen Rubin, συγγραφέας του βιβλίου Better Than Before: What I Learned About Making and Breaking Habits (Καλύτερα από πριν: Τι έμαθα για το να φτιάχνω και να σπάω τις συνήθειες). «Οι συνήθειες ορισμένων ανθρώπων βελτιώθηκαν - συχνά όταν χρησιμοποιούσαν τον χρόνο που συνήθως περνούσαν για επαγγελματικά ταξίδια ή για μετακινήσεις, το μαγείρεμα, την ανάγνωση ή άλλες υγιείς συνήθειες. Οι συνήθειες άλλων ανθρώπων επιδεινώθηκαν επειδή ήταν κάτω από το άγχος ή αποσύρθηκαν από τις συνήθεις χρήσιμες ρουτίνες τους».

Δείτε κάποιες από τις συνήθειες που χτίσαμε μέσα στην πανδημία και πρέπει να τις κρατήσουμε:

Διπλασιάστε την φροντίδα του εαυτού σας

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, μάθαμε ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και ότι η φροντίδα του εαυτού μας - να παραμένουμε ασφαλείς και καλά στην υγεία μας - είναι επίσης πολύ σημαντική.

Συνεχίστε να δίνετε προτεραιότητα στο να φροντίζετε τον εαυτό σας μόλις περάσει η πανδημία. Εάν είστε κάποιος που πιστεύει ότι δεν έχετε χρόνο για αυτό ή ότι φαίνεται εγωιστικό, δεν είστε μόνοι.

«Ένα από τα πράγματα που συναντάς όλη την ώρα είναι η ιδέα ότι δεν μπορώ να επενδύσω σε πράγματα που είναι καλά για μένα, γιατί αφαιρεί από την ικανότητά μου να είμαι καλός γονέας ή να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στη δουλειά », λέει η ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και συγγραφέας του The Willpower Instinct, Kelly McGonigal,.

Βάλτε το καλό παράδειγμα στη ζωής σας

Για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού, όλοι έμαθαν να δίνουν το καλό παράδειγμα ο ένας στον άλλο φορώντας μάσκα, περιορίζοντας τις επαφές και διατηρώντας τις αποστάσεις.

Παρόλο που πρέπει να λάβετε προληπτικά μέτρα πανδημίας, μπορείτε να βασιστείτε στη συνήθεια αυτή. Βρείτε έναν φίλο υπευθυνότητας για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας για την υγεία.

Μπορείτε να κάνετε ελέγχους με έναν φίλο σας κάθε μέρα και να μιλάτε για υγιεινή διατροφή. Κάντε σχέδια για να περπατήσετε με έναν φίλο.

Μπορείτε να πείτε δημόσια τους στόχους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν προτιμάτε να είστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που σας στέλνει καθημερινές υπενθυμίσεις για διαλογισμό, για παρακολούθηση του τι τρώτε ή για να παρακολουθείτε τις συνήθειες σωματικής άσκησής σας.

Κάντε τη γυμναστική μέρος της ημέρας σας

Όταν τα γυμναστήρια έκλεισαν και τα προγράμματα γυμναστικής ακυρώθηκαν, πολλοί άνθρωποι έπρεπε να βρουν τρόπους για να ασκηθούν στο σπίτι.

Αντί να προσπαθείτε να προγραμματίσετε μια μακρά συνεδρία άσκησης, κάντε μικρά διαλείμματα άσκησης σε όλη την ημέρα σας. Μετά από μια μακρά συνάντηση, κάντε μια βόλτα. Εάν έχετε περάσει όλη την ημέρα στο γραφείο, κάντε ένα διάλειμμα και κάντε γιόγκα. Κάνετε μικρά άλματα ή pushups στον τοίχο ενώ ακούτε τις ειδήσεις.

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι μικρές εκρήξεις σωματικής άσκησης μέσα στη μέρα οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στην φυσική κατάσταση και την υγεία σας. Ξεκινήστε με 20 δευτερόλεπτα διαλείμματα άσκησης τρεις φορές την ημέρα. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερα, κάντε ένα διάλειμμα ενός λεπτού με γυμναστική.

Δημιουργήστε μια ομάδα υγείας

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Axios, το περασμένο καλοκαίρι σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι είχαν σχηματίσει μια κοινωνική φούσκα - μια επιλεγμένη ομάδα φίλων για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την πανδημία.

Μην διαλύσετε την ομάδα από την πανδημία όταν λήξουν οι περιορισμοί Covid-19. Κρατήστε το για να υποστηρίξετε τους στόχους σας για την υγεία σας. Ακόμα κι αν δεν περάσατε κάποια καραντίνα, μπορείτε να σχηματίσετε μια νέα ομάδα που να ενδιαφέρεται για την υγεία το 2021.

Κάντε ένα περίπατο και συναντηθείτε μερικές φορές την εβδομάδα για περιπάτους. Ή μιλήστε με τους φίλους σας σχετικά με τους στόχους υγιεινής διατροφής τους. Μπορείτε να μοιραστείτε συνταγές και συμβουλές και όταν τελειώσουν οι κοινωνικοί περιορισμοί, μπορείτε να προγραμματίσετε υγιή διατροφικά προγράμματα.

Κρατήστε ένα σημειωματάριο κρίσης

Στις πρώτες μέρες της πανδημίας, οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, συσσώρευαν χαρτί υγείας και συσκεύαζαν τα εσώρουχα τους για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα των lockdown.

Προετοιμαστείτε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δημιουργήστε μια συλλογή νομικών εγγράφων που θα διασφαλίσουν ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι σε αυτή την περίπτωση.

Καλό θα ήταν να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο όλων των σημαντικών εγγράφων σας και είναι καλό να έχετε ένα φυσικό συνδετικό υλικό που τα αγαπημένα σας πρόσωπα μπορούν να αρπάξουν σε μια κρίση. Οι πρώτες λίγες σελίδες θα πρέπει να είναι μια λίστα για το «πού να βρείτε» τα σημαντικά έγγραφά σας - τραπεζικές πληροφορίες, ασφαλιστικά έγγραφα και βασικές επαφές.