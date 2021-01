COSMOTE TV: Πρεμιέρα για τη σειρά DES με τον Ντέιβιντ Τέναντ και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές

Πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές πρεμιέρες και κινηματογραφικές παραγωγές που φέρουν την υπογραφή μεγάλων σκηνοθετών περιλαμβάνει και την εβδομάδα 22-28 Ιανουαρίου το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η μίνι σειρά Des με τον Ντέιβιντ Τέναντ του Doctor Who στον ρόλο ενός serial killer, το reboot της κλασικής σειράς των 90’s Walker με τον Τζάρεντ Πανταλέκι του Supernatural και το νέο αστυνομικό θρίλερ Cypher. Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV πρεμιέρα κάνουν οι all-star cast ταινίες των Γούντι Άλεν και Στίβεν Σπίλμπεργκ, Wonder Wheel και Απαγορευμένα Μυστικά (The Post) με οσκαρικά πρόσωπα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους (Κέιτ Γουίνσλετ, Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς), καθώς και η ταινία The Truth του Χιροκάζου Κορεέντα (Κλέφτες Καταστημάτων) με τους Κατρίν Ντενέβ, Ζιλιέτ Μπινός και Ίθαν Χοκ.

Αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια COSMOTE CINEMA, SERIES και MARATHON HD οι ταινίες και τα επεισόδια όλων των σειρών θα προστίθενται στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), μέσα από τον οποίο, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους 745 ταινίες και πάνω από 160 σειρές και 270 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών.

Μεταξύ των τίτλων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, είναι ταινίες που έχουν αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, όπως το βραβευμένο με 3 OSCAR® Green Book του Πίτερ Φαρέλι με τους Βίγκο Μόρτενσεν και Μαχερσάλα Άλι, το Corpus Christi του Πολωνού σκηνοθέτη Γιάν Κομασά (Nice to see you, Boże Ciało) κ.α.

Στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV, ξεχωρίζει το αφιέρωμα «Επιδραστικές Γυναίκες», που θα προβληθεί στο National Geographic.

Οι σειρές της εβδομάδας

Des (Κυριακή 24/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD)

Στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’80 ένας κατά συρροή δολοφόνος (Ντέιβιντ Τέναντ), που απασχολεί για καιρό τις αστυνομικές αρχές συλλαμβάνεται. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του ομολογεί πως μέσα σε 5 χρόνια έχει δολοφονήσει τουλάχιστον 15 άνδρες. Η σειρά είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Το «Des» θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back.

Walker (Σάββατο 23/1, 23.15, COSMOTE SERIES HD) Cypher (Παρασκευή 22/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD)

Ο Τζάρεντ Πανταλέκι επανέρχεται τηλεοπτικά μετά το φινάλε του «Supernatural», στον ρόλο ενός χήρου και πατέρα δύο παιδιών, που γυρίζει στην πόλη του Όστιν μετά από διετή θητεία ως μυστικός αστυνομικός. Πρώτη του αποστολή, να επανασυνδεθεί με τον γιο και την κόρη του. Η σειρά, που είναι βασισμένη στην κλασσική σειρά των 90’s «Walker, Texas Ranger» θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ.

Ο Γουίλ Σκοτ, ένας από τους κορυφαίους αναλυτές κρυπτογράφησης του FBI προσλαμβάνεται για να σπάσει ένα κωδικοποιημένο έγγραφο. Σύντομα ανακαλύπτει ότι πρόκειται για μια λίστα με υποψήφιους στόχους δολοφονικών επιθέσεων, γεγονός που θέτει τον ίδιο και τα αγαπημένα του πρόσωπα σε θανάσιμο κίνδυνο. Όλα τα επεισόδια του 1ου κύκλου της σειράς θα προβληθούν μέσα από έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Private Eyes (4η σεζόν – Τρίτη 26/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD)

H σειρά μυστηρίου με τον Τζέισον Πρίστλι (90210) και την Σίντι Σάμπσον (Supernatural) ακολουθεί τον Ματ Σέιντ, έναν πρώην επαγγελματία παίχτη του χόκεϊ στον πάγο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να ενώσει τις δυνάμεις του με την πράκτορα Άντζι Έβερετ, προκειμένου να γίνουν ένα αχτύπητο δίδυμο ιδιωτικών ντετέκτιβ. Ο 4ος κύκλος βρίσκει τους δύο πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με την περίπτωση ενός πλούσιου πατριάρχη, ο οποίος πιστεύει ότι τα ατυχήματα που του έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, είναι απόπειρες δολοφονίας.

Cheat (Κυριακή 24/1, 21.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD) Charmed (3η σεζόν – Τρίτη 26/1, 21.00, COSMOTE SERIES HD)

Όταν η τελειόφοιτη φοιτήτρια Ρόουζ Βον παραδίδει μια ύποπτα άριστη εργασία, η λέκτορας δρ. Λία Ντέιλ αποφασίζει να την ξεμπροστιάσει. Πολύ σύντομα, αυτό που ξεκινά ως μια απλή υπόθεση ακαδημαϊκής απάτης μετατρέπεται σε μία εκτός ελέγχου κατάσταση. Όλα τα επεισόδια του «Cheat» θα κάνουν πρεμιέρα back-2-back.

Η βασισμένη στην ομώνυμη original σειρά φαντασίας του Άαρον Σπέλινγκ, «Charmed», επιστρέφει με τις τρεις ηρωίδες να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ μαγείας και φυσιολογικής ζωής. Όταν ο κλοιός της Φατρίας σφίγγει γύρω τους ολοένα και περισσότερο, οι «μαγευτικές» βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Η νέα σεζόν της σειράς θα κάνει Α΄ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της μέσω του δικτύου CBS. Πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν, οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αναδρομή στους δύο πρώτους κύκλους επεισοδίων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS).

Πρεμιέρες στα κανάλια COSMOTE CINEMA

Απαγορευμένα Μυστικά (Κυριακή 24/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) Wonder Wheel - (Σάββατο 23/1, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD)

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η εκδότρια της οικονομικά στριμωγμένης «Washington Post» Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ) καλείται να πάρει τη δυσκολότερη απόφαση της καριέρας της, όταν ανακαλύπτει μία απόρρητη κυβερνητική έκθεση πάνω στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ρισκάροντας το μέλλον της εφημερίδας, η Γκράχαμ αποφασίζει να γεφυρώσει τις διαφορές της με τον αμείλικτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς) και να συνεργαστεί μαζί του προκειμένου να αποκαλύψουν την αλήθεια, που για τρεις δεκαετίες ήταν καλά κρυμμένη. Η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν υποψήφια για 2 OSCAR.

Ο Γούντι Αλεν μας μεταφέρει στο Κόνι Άιλαντ της δεκαετίας του ’50, όπου η σύζυγος (Κέιτ Γουίνσλετ) ενός μεσήλικα χειριστή καρουζέλ (Τζον Μπελούσι) ερωτεύεται παράφορα έναν νεαρό ναυαγοσώστη (Τζάστιν Τίμπερλεϊκ), τον οποίο φλερτάρει παράλληλα και η κόρη του συζύγου της (Τζούνο Τεμπλ).

The Truth (Πέμπτη 28/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD)

Με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας της, μια Γαλλίδα σταρ δέχεται επίσκεψη από την οικογένειά της. Η επανένωση αυτή παίρνει άσχημη τροπή, καθώς η αυτοβιογραφία βγάζει στη φόρα σκληρές αλήθειες και τραύματα του παρελθόντος.

Βραβευμένες κινηματογραφικές παραγωγές στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS

Green Book

Δεκαετία του ’60: ένας Ιταλοαμερικανός μπράβος αναλαμβάνει χρέη σοφέρ για έναν Αφροαμερικανό πιανίστα, που περιοδεύει στον αμερικανικό νότο. Παρά τις διαφορές τους, μια δυνατή φιλία γεννιέται μεταξύ τους. Η ταινία του Πίτερ Φαρέλι έχει αποσπάσει 3 OSCAR, μεταξύ των οποίων, και αυτό της καλύτερης ταινίας.

Corpus Christi

Εξαιτίας μιας παρεξήγησης, ένας βαθιά θρησκευόμενος τρόφιμος αναμορφωτηρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ιερέα σε μια πολωνική κωμόπολη, η οποία αγωνίζεται να ξεπεράσει ένα τραυματικό γεγονός. Το Corpus Christi είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. Η ταινία έχει αποσπάσει βραβεία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, ενώ έχει προταθεί και για OSCAR καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Elizabeth is Missing

Μια 80χρονη γυναίκα (Γκλέντα Τζάκσον - Hedda, Mary, Queen of Scotts), που πάσχει από Αλτσχάιμερ προσπαθεί να πείσει τον περίγυρό της πως η καλύτερή της φίλη αγνοείται. Ταυτόχρονα, βασανίζεται από τις μνήμες της εξαφάνισης της αδερφής της, που αγνοείται εδώ και εβδομήντα χρόνια. H τηλεταινία έχει αποσπάσει βραβείο BAFTA.

Ξεχωρίζει στο National Geographic

Changemakers Stunt - Αφιέρωμα

Το National Geographic εγκωμιάζει τη συνεισφορά των γυναικών στην ανθρώπινη ιστορία και γιορτάζει την επιρροή τους με δίωρα αφιερώματα. Ξεκινώντας από το Σάββατο 23/1 στις 21.50, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τις πιο αξιοθαύμαστες και δυνατές γυναίκες από όλον τον κόσμο, μέσα από ντοκιμαντέρ, όπως: «Επιχείρηση Αμέλια», «Βασίλισσα Ελισάβετ», «Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο», «Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls», «Βίκινγκ Βασίλισσες του Πολέμου» και «Άννα Φρανκ: Μετά τη Σύλληψη».

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:

Σάββατο 23 Ιανουαρίου (21:50 Επιχείρηση Αμέλια)

Σάββατο 30 Ιανουαρίου (21:50 Βασίλισσα Ελισάβετ & 22:40 Γυναίκες Πρότυπα: Αλλάζοντας τον Κόσμο)

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου (21:50 Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls: Η Brie Larson στα Νησιά Pearl & 22:40 Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls: Η Cara Delevingne στα Βουνά της Σαρδηνίας)

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου (21:50 Βίκινγκ Βασίλισσες του Πολέμου & 22:40 Άννα Φρανκ: Μετά τη Σύλληψη)