Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ελλάδα και Ελληνοκύπριοι να μην προκαταλαμβάνουν τη στάση της ΕΕ

«Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε φόρουμ που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, την βασική χώρα στην περιοχή του, και τους Τουρκοκύπριους, να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό και επιτυχημένο μηχανισμό συνεργασίας και φιλίας όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια», αναφέρει σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάμι Ακσόι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας για το Philia Forum, που διεξήχθη την Πέμπτη στην Αθήνα και το κοινό ανακοινωθέν που συνυπέγραψαν οι επτά συμμετέχουσες χώρες.

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, ο Ακσόι κατηγορεί τον Νίκο Δένδια ότι συκοφάντησε και εξαπέλυσε αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται Φόρουμ Φιλίας, αλλά για φόρουμ ενάντια στην Τουρκία, σύμφωνα με τον Ακσόι.

«Οι αβάσιμες κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον της Τουρκίας που εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος αυτού του φόρουμ, οι οποίες φαινομενικά ‘δεν στρέφονται εναντίον κανενός’ αποδεικνύουν ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι στην πραγματικότητα μια προσπάθεια σχηματισμού συμμαχίας που βασίζεται στην εχθρική στάση κατά της Τουρκίας, αντί για τη ‘φιλία’».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ δήλωσε στη συνέχεια: «Εκείνοι που προκάλεσαν αποσταθεροποίηση στη Λιβύη αγκαλιάζοντας πραξικοπηματίες για χάρη των δικών τους μαξιμαλιστικών απαιτήσεων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν τρομοκρατικό διάδρομο, ο οποίος μπορεί δυνητικά να χωρίσει τη Συρία και το Ιράκ, και που έχουν παραμείνει σιωπηλοί για χρόνια σχετικά με την κατοχή των εδαφών του Αζερμπαϊτζάν, δεν πρέπει να υπερβούν τα όριά τους και να επικρίνουν τις ανθρωπιστικές και δίκαιες πολιτικές της Τουρκίας στην περιοχή», σημείωσε.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει επιπλέον, ότι «σε μια περίοδο που η Τουρκία προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια ειλικρινή και περιεκτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο με την πρότασή της για διεθνή διάσκεψη, η στάση αυτή απέναντι στη χώρα μας είναι εχθρική και υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΕ για τη Μεσόγειο».

Προβάλλεται, επίσης, ο ισχυρισμός ότι το δίδυμο Ελλάδα-Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη θετική ατζέντα της ΕΕ με την Τουρκία και βασιζόμενοι στη βοήθεια άλλων απειλούν τη σταθερότητα, κάνουν πολιτική απειλώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Καλούμε αυτό το δίδυμο να λειτουργήσει με σύνεση και καλούμε τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στο φόρουμ να μην πέφτουν θύματα των παιχνιδιών των άλλων», καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στο μεταξύ, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε συνέχεια του "Φιλία Φόρουμ" που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και για το διαρκή στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου, ενόψει των εξελίξεων σε Κυπριακό και Ανατολικη Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

