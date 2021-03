Περού: Σε δίκη ο πρώην πρόεδρος Φουχιμόρι για 270.000 «εξαναγκαστικές στειρώσεις» γυναικών

Η δίκη του πρώην προέδρου του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι για τις «εξαναγκαστικές στειρώσεις» χιλιάδων γυναικών που ανήκαν στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων που ανήκαν σε φυλές αυτοχθόνων, από το 1996 μέχρι το 2000, άρχισε την Δευτέρα στη Λίμα.

Ο Α. Φουχιμόρι, αρχηγός του κράτους από το 1990 ως το 2000, τρεις πρώην υπουργοί Υγείας καθώς και άλλοι πρώην αξιωματούχοι διώκονται για την πρόκληση σοβαρών βλαβών «στη ζωή και στην υγεία» γυναικών, «σοβαρών τραυματισμών και κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η κυβέρνηση είχε αρχίσει την περίοδο εκείνη πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού που προέβλεπε την απολίνωση των σαλπίγγων γυναικών, θεωρητικά σε εθελοντική βάση. Η πολιτική αυτή είχε σκοπό τη μείωση της γεννητικότητας και, κατά συνέπεια, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Κατά επίσημες εκτιμήσεις, 272.028 Περουβιανές υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις περίδεσης των σαλπίγγων. Εξ αυτών, οι 2.074 έχουν καταθέσει προσφυγές στη δικαιοσύνη διότι υποχρεώθηκαν να υποβληθούν στις επεμβάσεις αυτές. Επισήμως, είναι γνωστό ότι 18 από τις γυναίκες πέθαναν εξαιτίας επιπλοκών των επεμβάσεων.

In Peru, sterilization case against Fujimori goes to court https://t.co/tI8MwZ2uNp