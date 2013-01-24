Ο «Λίνκολν» που μας αγάπησε

Αστραφτερός και επιβλητικός, πιο γοητευτικός από ποτέ με τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, με τη φήμη του χολιγουντιανού αστέρα, αλλά τη συμπεριφορά ενός σεμνού και με χαμηλό προφίλ ηθοποιού, που αδιαφορεί για κόκκινα χαλιά και φιέστες εντυπωσιασμού, ο ψιλόλιγνος Ντάνιελ Ντέι λιούις βρέθηκε προχθές το βράδυ στο θέατρο «παλλάς» για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Αστραφτερός και επιβλητικός, πιο γοητευτικός από ποτέ με τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, με τη φήμη του χολιγουντιανού αστέρα, αλλά τη συμπεριφορά ενός σεμνού και με χαμηλό προφίλ ηθοποιού, που αδιαφορεί για κόκκινα χαλιά και φιέστες εντυπωσιασμού, ο ψιλόλιγνος Ντάνιελ Ντέι λιούις βρέθηκε προχθές το βράδυ στο θέατρο «παλλάς» για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο διάσημος και ακριβοθώρητος ηθοποιός, που έχει στα πόδια του τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δεν καταχειροκροτήθηκε μόνο για την εκπληκτική του ερμηνεία ως πρόεδρος λίνκολν, που τον κάνει φαβορί για το τρίτο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του. Οι υποκριτικές του δεξιότητες είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης. Χειροκροτήθηκε πάνω απ’ όλα για τον ανθρωπισμό του και τις ευαισθησίες του, που τον φέρνουν κάθε φορά στην πρεμιέρα των ταινιών του στην Αθήνα. Αυ­τή τη φορά τον έφεραν η κινηματογραφική εταιρεία «odeon/20th century Fox» και το περιοδικό «Σινεμά».



με δική του πρωτοβουλία τα έσοδα πηγαίνουν στο πρότυπο Κέντρο «Ανοιχτή πόρτα» της Εταιρείας προστασίας Σπαστικών. με την πρόεδρό του Δάφνη Οικονόμου έχει μια βαθιά φιλία, από την εποχή που ο Ντέι λιούις σπούδαζε θέατρο στο «old Vic» και ήταν συμφοιτητής με τον γιο της γιώργο Οικονόμου. Από τότε, πέρασε πολλά καλοκαίρια κάτω από τον ελληνικό ουρανό, στις θάλασσες των ελληνικών νησιών, και κυρίως στη Σκύρο. Όταν, μάλιστα, παρέλαβε το 1989 το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Αριστερό μου πόδι» είχε στην τσέπη του καλά κρυμμένο ένα φυλακτό που του είχαν δώσει τα παιδιά της Εταιρείας. Ο Ντάνιελ, από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής μας, δεν ξέχασε ποτέ τα παιδιά της Αθήνας. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία έρχεται ανελλιπώς για να παρα­στεί στην πρεμιέρα των ταινιών του, εκτός φυσικά από την πατρίδα του την Ιρλανδία. Σε μια εποχή που η Ελλάδα πρωτοστατεί στα πρωτοσέλιδα της αρνητικής ειδησεογραφίας και για πολλούς αποτελεί επικίνδυνο τουριστικό προορισμό, ο Ντάνιελ Ντέι λιούις στηρίζει τη χώρα μας, όχι με εντυπωσιακά λόγια, αλλά με πράξεις. Σε κουβέντα που είχε με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, της δήλω­σε ότι είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του παρθενώνα. Το μεσημέρι, άλλωστε, ο ηθοποιός, ντυμένος σπορ με ένα θαλασσί πουκάμισο και ένα τζιν παντελόνι, απόλαυσε ξενάγηση, κεκλεισμένων των θυρών, στο μουσείο της Ακρόπολης, για περίπου μία ώρα. Το βλέμμα του αιχμαλώτισαν οι ιστορικές Καρυάτιδες και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό. «Καιρός να ξανανέβω στην Ακρόπολη, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία φορά», είπε, λίγο πριν γευματίσει στο εστιατόριο «Διόνυσος», δοκι­μάζοντας μια σειρά από παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις.



Το πρόγραμμά του ήταν αρκετά σφιχτό και καλά προφυλαγμένο από τα φώτα της δημοσιότητας. Έμεινε μόλις δύο μέρες στην Αθή­να, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Σε κάθε του εμφάνιση, βέβαια, είναι πάντα ζεστός, απλός και φιλικός. Η άνεσή του και η γλύκα του εντυπωσίασαν τους θεατές του «παλλάς» το βράδυ της πρεμιέρας, όσους τουλάχιστον τον έβλεπαν πρώτη φορά. «Η Δημο­κρατία δεν είναι χάος», είπε στο κοινό, με αφορμή, βέβαια, το θέμα της ταινίας, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση στον κόσμο. Και συνέχισε: «Δεν θα ήθελα να είμαι σκλάβος κανενός. με τον ίδιο τρόπο, δεν θα ήθελα να είμαι και αφέντης κανενός». μίλησε για τον λίνκολν, τη δουλεία, τους πολιτικούς, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αμέσως μετά βρέθηκε στο κοκτέιλ που δόθηκε στο ξενοδοχείο «Plaza». Στην προβολή βρέθηκε και ένας από τους ανθρώπους – κλειδιά της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο ελληνικής καταγω­γής Τζιμ γιαννόπουλος, πρόεδρος του κολοσσού «Fox».