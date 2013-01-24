search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:42
search
MENU CLOSE

Χρυσούλα Παπαϊωάννου ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

24.01.2013 06:42

Ο «Λίνκολν» που μας αγάπησε

24.01.2013 06:42
Ο «Λίνκολν» που μας αγάπησε - Media

Αστραφτερός και επιβλητικός, πιο γοητευτικός από ποτέ με τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, με τη φήμη του χολιγουντιανού αστέρα, αλλά τη συμπεριφορά ενός σεμνού και με χαμηλό προφίλ ηθοποιού, που αδιαφορεί για κόκκινα χαλιά και φιέστες εντυπωσιασμού, ο ψιλόλιγνος Ντάνιελ Ντέι λιούις βρέθηκε προχθές το βράδυ στο θέατρο «παλλάς» για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Αστραφτερός και επιβλητικός, πιο γοητευτικός από ποτέ με τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, με τη φήμη του χολιγουντιανού αστέρα, αλλά τη συμπεριφορά ενός σεμνού και με χαμηλό προφίλ ηθοποιού, που αδιαφορεί για κόκκινα χαλιά και φιέστες εντυπωσιασμού, ο ψιλόλιγνος Ντάνιελ Ντέι λιούις βρέθηκε προχθές το βράδυ στο θέατρο «παλλάς» για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο διάσημος και ακριβοθώρητος ηθοποιός, που έχει στα πόδια του τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δεν καταχειροκροτήθηκε μόνο για την εκπληκτική του ερμηνεία ως πρόεδρος λίνκολν, που τον κάνει φαβορί για το τρίτο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του. Οι υποκριτικές του δεξιότητες είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης. Χειροκροτήθηκε πάνω απ’ όλα για τον ανθρωπισμό του και τις ευαισθησίες του, που τον φέρνουν κάθε φορά στην πρεμιέρα των ταινιών του στην Αθήνα. Αυ­τή τη φορά τον έφεραν η κινηματογραφική εταιρεία «odeon/20th century Fox» και το περιοδικό «Σινεμά».
 
με δική του πρωτοβουλία τα έσοδα πηγαίνουν στο πρότυπο Κέντρο «Ανοιχτή πόρτα» της Εταιρείας προστασίας Σπαστικών. με την πρόεδρό του Δάφνη Οικονόμου έχει μια βαθιά φιλία, από την εποχή που ο Ντέι λιούις σπούδαζε θέατρο στο «old Vic» και ήταν συμφοιτητής με τον γιο της γιώργο Οικονόμου. Από τότε, πέρασε πολλά καλοκαίρια κάτω από τον ελληνικό ουρανό, στις θάλασσες των ελληνικών νησιών, και κυρίως στη Σκύρο. Όταν, μάλιστα, παρέλαβε το 1989 το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Αριστερό μου πόδι» είχε στην τσέπη του καλά κρυμμένο ένα φυλακτό που του είχαν δώσει τα παιδιά της Εταιρείας. Ο Ντάνιελ, από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής μας, δεν ξέχασε ποτέ τα παιδιά της Αθήνας. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία έρχεται ανελλιπώς για να παρα­στεί στην πρεμιέρα των ταινιών του, εκτός φυσικά από την πατρίδα του την Ιρλανδία. Σε μια εποχή που η Ελλάδα πρωτοστατεί στα πρωτοσέλιδα της αρνητικής ειδησεογραφίας και για πολλούς αποτελεί επικίνδυνο τουριστικό προορισμό, ο Ντάνιελ Ντέι λιούις στηρίζει τη χώρα μας, όχι με εντυπωσιακά λόγια, αλλά με πράξεις. Σε κουβέντα που είχε με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, της δήλω­σε ότι είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του παρθενώνα. Το μεσημέρι, άλλωστε, ο ηθοποιός, ντυμένος σπορ με ένα θαλασσί πουκάμισο και ένα τζιν παντελόνι, απόλαυσε ξενάγηση, κεκλεισμένων των θυρών, στο μουσείο της Ακρόπολης, για περίπου μία ώρα. Το βλέμμα του αιχμαλώτισαν οι ιστορικές Καρυάτιδες και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό. «Καιρός να ξανανέβω στην Ακρόπολη, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία φορά», είπε, λίγο πριν γευματίσει στο εστιατόριο «Διόνυσος», δοκι­μάζοντας μια σειρά από παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις.
 
Το πρόγραμμά του ήταν αρκετά σφιχτό και καλά προφυλαγμένο από τα φώτα της δημοσιότητας. Έμεινε μόλις δύο μέρες στην Αθή­να, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Σε κάθε του εμφάνιση, βέβαια, είναι πάντα ζεστός, απλός και φιλικός. Η άνεσή του και η γλύκα του εντυπωσίασαν τους θεατές του «παλλάς» το βράδυ της πρεμιέρας, όσους τουλάχιστον τον έβλεπαν πρώτη φορά. «Η Δημο­κρατία δεν είναι χάος», είπε στο κοινό, με αφορμή, βέβαια, το θέμα της ταινίας, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση στον κόσμο. Και συνέχισε: «Δεν θα ήθελα να είμαι σκλάβος κανενός. με τον ίδιο τρόπο, δεν θα ήθελα να είμαι και αφέντης κανενός». μίλησε για τον λίνκολν, τη δουλεία, τους πολιτικούς, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αμέσως μετά βρέθηκε στο κοκτέιλ που δόθηκε στο ξενοδοχείο «Plaza». Στην προβολή βρέθηκε και ένας από τους ανθρώπους – κλειδιά της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο ελληνικής καταγω­γής Τζιμ γιαννόπουλος, πρόεδρος του κολοσσού «Fox».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:41
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

1 / 3