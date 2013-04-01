Πρόστιμο στους Dolce και Gabbana για φοροδιαφυγή

Οι Ιταλοί σχεδιαστές και ιδιοκτήτες του οίκου Dolce & Gabbana καταδικάσθηκαν σε δεύτερο βαθμό να πληρώσουν ένα τεράστιο πρόστιμο 343 εκατομμυρίων ευρώ για μια υπόθεση φοροδιαφυγής, αλλά θα προσφύγουν τώρα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, κάτι που στην Ιταλία αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι Ιταλοί σχεδιαστές και ιδιοκτήτες του οίκου Dolce & Gabbana καταδικάσθηκαν σε δεύτερο βαθμό να πληρώσουν ένα τεράστιο πρόστιμο 343 εκατομμυρίων ευρώ για μια υπόθεση φοροδιαφυγής, αλλά θα προσφύγουν τώρα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, κάτι που στην Ιταλία αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.



Το εφετείο δικαίωσε την ιταλική Εφορία, η οποία έχει επιβάλει στους Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα ένα βαρύ πρόστιμο 343,4 εκατομμυρίων ευρώ συν τους τόκους, έκαναν γνωστό πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις οποίες επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης.



Στην ετυμηγορία διαπιστώνεται "μια στάση παραβίασης της νομοθεσίας με μόνο στόχο να υπάρξει φορολογικό πλεονέκτημα", σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ADN Kronos που είχε πρόσβαση σ' αυτή.



Οι δύο σχεδιαστές δικάζονταν από τον περασμένο Δεκέμβριο και για δεύτερη φορά — μετά την ακύρωση από το Ακυρωτικό Δικαστήριο μιας πρώτης διαδικασίας που είχε τελειώσει με την αθώωσή τους — επειδή στέρησαν παρανόμως από την εφορία περίπου 840 εκατ. ευρώ μέσω ανακριβειών στις δηλώσεις των εισοδημάτων τους.



"Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω ρούχα κι αυτό είναι όλο! Ας κάνουν κι ας λένε ό,τι θέλουν", σχολίασε στο Twitter ο Στέφανο Γκαμπάνα. Επανέλαβε επίσης ότι είναι αθώος: "το να είμαι κατηγορούμενος για κάτι που δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά κατά βάθος αδιαφορώ, όλοι θα καταλήξουμε κάτω από το χώμα".



Οι ιδιοκτήτες του οίκου Dolce & Gabbana, που συγκαταλέγουν μεταξύ των πελατών τους διασημότητες όπως η Μπιγιονσέ και η Μαντόνα, έχουν απορρίψει συστηματικά τις κατηγορίες σε βάρος τους.



Στο στάδιο αυτό, για να αποφύγουν να πληρώσουν, είναι πιθανό να καταθέσουν μια νέα προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.



Οι δύο σταρ κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει μια σειρά από εταιρείες -βιτρίνα — ανάμεσα στις οποίες την Gado, από τα αρχικά των επωνύμων τους — το 2004 και το 2005 στο Λουξεμβούργο, αναθέτοντάς τους να ελέγχουν τις μάρκες του ομίλου ώστε να διαφεύγουν από την ιταλική εφορία, μολονότι η διαχείριση των εταιρειών αυτών γινόταν στην πραγματικότητα από τη Ιταλία.



Ο όμιλος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985. Έχει περισσότερους από 3.000 εργαζομένους, 250 σημεία πώλησης σε 40 χώρες του κόσμου και το οικονομικό έτος 2011/2012 είχε τζίρο περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ.