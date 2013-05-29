The Hangover, Part III

Για όποιον έχει ξεχάσει πώς ξεκίνησαν όλα, ο μύθος του «Hangover» γεννήθηκε από μια αντρική κωμωδία που κατάφερνε να ισορροπήσει ανάμεσα στη χονδροειδή φάρσα και στο πανούργο παιχνίδι ανατροπών, ξεχωρίζοντας αβίαστα από την τυποποιημένη «καφρίλα» του είδους.

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς

Πρωταγωνιστούν: Μπράντλεϊ Κούπερ, Ζακ Γαλιφιανάκης, Εντ Χελμς, Κεν Τζέονγκ



Επρόκειτο για ένα σουξέ που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να επαναληφθεί, εκτός εάν για τους προφανείς εισπρακτικούς λόγους η ίδια συνταγή έμπαινε στο φωτοτυπικό μηχάνημα. Κι αυτό ακριβώς επιχειρήθηκε με το δεύ­τερο «Hangover», όπου αντιγράφηκε βήμα προς βήμα η σεναριακή σύλληψη της παλιοπαρέας που ξυπνά έπειτα από ένα αχαλίνωτο ξενύχτι και ξετυλίγει το κουβάρι όσων προηγήθηκαν. Το φόντο ήταν πιο εξωτικό, ο αέρας λίγο πιο απειλητικός αλλά το διαολεμένο κέφι είχε ήδη υποχωρήσει. Υπήρχαν περιθώρια για τρίτη κόπια του ίδιου μοτίβου;



Τα καλά νέα σχετικά με το «Hangover, Part III» είναι πως το μήνυμα ελήφθη: εδώ δεν υπάρχει ούτε οργιώδες μεθύσι, ούτε κενά μνήμης που να κρύβουν τα πιο αδιανόητα παρατράγουδα. Επιτέλους η συνταγή έχει αλλάξει, και μάλιστα ίσως περισσότερο απ’ όσο θα περιμέναμε Το ταξίδι που βγάζει την αντροπαρέα στον δρόμο ξεκινά από τον θάνατο του πατέρα του Άλαν (Ζακ Γαλιφιανάκης), δηλαδή του ουσιαστικού πρωταγωνιστή των τριών ταινιών, που εδώ αποκαλύπτει περισσότερο από ποτέ την προβληματική φύση του. Έτσι κι αλλιώς η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τα παθήματα των ηρώων είναι λιγότερο ανάλαφρη και πολύ πιο ζωσμένη από τα φίδια του θανάτου. Πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν οι ήρωες του «Hangover» σε μια μη αναστρέψιμη καταστροφή; Με άλλα λόγια, πόσο ακριβά επιτρέπεται (από τους δημιουργούς της ταινίας) να πληρώσουν την εφηβική επιπολαιότητα των προηγούμενων ανδραγαθημάτων τους;



Χωρίς να αποκαλύπτουμε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από την εξέλιξη του «Hangover, Part III», η επιστροφή της παρέας στο Λας Βέγκας φτάνει όσο πιο κοντά μπορεί σε μια υπενθύμιση του «όλα εδώ πληρώνονται», όχι με ύφος νουθεσίας, αλλά με τη γνώση πως όσα κάνουμε γυρίζουν πάνω μας σαν μπούμερανγκ Γι’ αυτό και, αν έπρεπε να κατατάξουμε το κλείσιμο της τριλογίας σε ένα είδος, δύσκολα θα κατέληγε να γειτονεύει με τους δύο προκατόχους του.



Το «Hangover, Part III» δεν είναι ιδιαίτερα αστείο επειδή απλούστα­τα δεν προσπαθεί καν να παρουσιαστεί ως μια αμιγής κωμωδία – θα λέγαμε πως πρόκειται περισσότερο για μια «φευγάτη» ταινία δρόμου, με πινελιές έντονης βίας και σποραδικά γκαγκς κωμικής καταστροφής. Η φόρμουλα είναι όντως ανατρεπτική σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε, και κάποιες φορές σε φέρνει σε ευπρόσδεκτα άβολη θέση, αλλά στην ουσία ο Τοντ Φίλιπς και ο συνσεναριογράφος του δεν προσπαθούν αρκετά σοβαρά να προχωρήσουν σε άλλο επίπεδο. Αυτό που μένει είναι ένα αλλόκοτο υβρίδιο, όπου οι γνώριμοι χαρακτήρες συγκρούονται με το ανοίκειο, αλλά δεν προσβάλλονται πραγματικά από αυτό. Όπως και στα χανγκόβερ της αληθινής ζωής, ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με μια περίεργη ανακατωσούρα.