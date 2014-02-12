Ετοιμαστείτε για το πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών

Το 2014 μπορεί να αποδειχτεί η πιο ζεστή χρονιά από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία (τέλος 19ου αιώνα), επειδή, σύμφωνα με εκτιμήσεις Γερμανών επιστημόνων, το «κακό παιδί» του κλίματος, το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» φαίνεται να ετοιμάζεται να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Και αν το θερμοκρασιακό ρεκόρ δεν συμβεί το 2014, τότε θα συμβεί το 2015.

Σύμφωνα με τις ίδιες επίμαχες εκτιμήσεις, υπάρχει πιθανότητα της τάξης του 75% το φετινό καλοκαίρι να είναι το πιο ζεστό στην μετεωρολογική ιστορία του πλανήτη. Όμως άλλοι επιστήμονες εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι τέτοιες κλιματολογικές προβλέψεις σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες.