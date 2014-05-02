Από το Βύρωνα ο υπερτυχερός του Τζόκερ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.
Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.
Το συνολικό ποσό που κέρδισε είναι 3.102.971,07 ευρώ, ενώ οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 9, 20, 22, 31, 40 και τζόκερ το 19.
Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν εννέα τυχεροί που κερδίζουν από 23.382,12 ευρώ.
Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν 27 τυχεροί που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.