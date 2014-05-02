search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 02:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.05.2014 08:18

Από το Βύρωνα ο υπερτυχερός του Τζόκερ

02.05.2014 08:18
Νεαρός έπαιξε 3.000 ευρώ στο Τζόκερ (Video) - Media

Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.

 
Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.
 
Το συνολικό ποσό που κέρδισε είναι 3.102.971,07 ευρώ, ενώ οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 9, 20, 22, 31, 40 και τζόκερ το 19. 

Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν εννέα τυχεροί που κερδίζουν από 23.382,12 ευρώ. 

Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν 27 τυχεροί που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianoy alpha
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)

kidman
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν για το διαζύγιό της: «Όσο επώδυνο, όσο δύσκολο ή όσο καταστροφικό κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις»

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά Συμεών

obama 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα για Γάζα: Το τέλος του πολέμου ευκαιρία για ανοικοδόμηση και «διαρκή ειρήνη» – Ανάρτηση χωρίς αναφορά στον Τραμπ

pao baskonia nunn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με buzzer beater Ναν, 86-84 τη Μπασκόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 02:18
karystianoy alpha
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)

kidman
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν για το διαζύγιό της: «Όσο επώδυνο, όσο δύσκολο ή όσο καταστροφικό κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις»

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά Συμεών

1 / 3