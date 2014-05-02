Από το Βύρωνα ο υπερτυχερός του Τζόκερ

Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.



Τρία εκατομμύρια ευρώ και κάτι… ψιλά κέρδισε ο υπερτυχερός της χθεσινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ το τυχερό δελτίο του οποίου, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, κατατέθηκε σε πρακτορείο του Βύρωνα.



Το συνολικό ποσό που κέρδισε είναι 3.102.971,07 ευρώ, ενώ οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 9, 20, 22, 31, 40 και τζόκερ το 19.

Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν εννέα τυχεροί που κερδίζουν από 23.382,12 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν 27 τυχεροί που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.