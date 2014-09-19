Στη «Διαύγεια» τα οικονομικά των ΜΚΟ

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Την υποχρέωση των ΜΚΟ να αναρτούν στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας» απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους, καθώς και τις επιχορηγήσεις που έλαβαν από το δημόσιο και τους ΟΤΑ, προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Ανοικτά Δεδομένα του Δημοσίου.
Την υποχρέωση των ΜΚΟ να αναρτούν στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας» απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους, καθώς και τις επιχορηγήσεις που έλαβαν από το δημόσιο και τους ΟΤΑ, προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Ανοικτά Δεδομένα του Δημοσίου, ανέφερε η αρμόδια υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ.
Ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επεκτείνει το πρόγραμμα Διαύγεια της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς», προσθέτοντας πως «με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε αποφασιστικά τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος».
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