Στο «σφυρί» βγαίνει μενού από το τελευταίο γεύμα στον Τιτανικό (Photos)

Το μενού από το τελευταίο γεύμα στον Τιτανικό – ένα από τα τρία που έχουν διασωθεί – θα εκτεθεί σε δημοπρασία στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το μενού από το τελευταίο γεύμα στον Τιτανικό – ένα από τα τρία που έχουν διασωθεί – θα εκτεθεί σε δημοπρασία στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο ιστορικός κατάλογος με το τελευταίο γεύμα παραδόθηκε στις αρχές από τον Αβραάμ Λίνκολν Σάλομαν, έναν επιβάτη της πρώτης θέσης του Τιτανικού.

Ο Σάλομαν ήταν από τους τυχερούς που επιβιβάστηκαν στη σωσίβια λέμβο με το “νούμερο 1”, που καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους ως η “Βάρκα των Χρημάτων” αφού , όπως αποδείχθηκε, σε αυτήν επιβιβάστηκαν μόνο οι πάμπλουτοι επιβάτες που έβαλαν γερά το χέρι στην τσέπη για να διασφαλίσουν μία θέση.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η τιμή του συγκεκριμένου καταλόγου μπορεί να αγγίξει το ποσό των 70.000 δολαρίων.

Στη δημοπρασία της 30ης Σεπτεμβρίου, στην 30η επέτειο της ανακάλυψης του ναυαγίου στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού, προς πώληση θα τεθούν επίσης ένα εισιτήριο από τα πολυτελέστατα λουτρά του Τιτανικού, αλλά και το γράμμα που έστειλε στον Σάλομον μία άλλη επιβάτιδα του Τιτανικού, η Μαμπέλ Φρανκατέλι, έξι μήνες μετά από την τραγωδία.

Το βρετανικό επιβατηγό υπερωκεάνιο βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912 μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο κατά το παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.

Μία ημέρα πριν από τη ναυτική τραγωδία, το γεύμα περιελάμβανε παστό βοδινό, ζυμαρικά και λαχανικά.

