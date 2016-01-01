search
01.01.2016 14:12

Γκάφα από το Sky News – «Πέθαναν» τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

01.01.2016 14:12
Ανήσυχος ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την κατάσταση στις ΗΠΑ: Η χώρα μας είναι διαιρεμένη - Media
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, δήλωσε σήμερα η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Αμερικανού ηθοποιού, χαρακτηρίζοντας «αρρωστημένη φάρσα» την είδηση που αναρτήθηκε στο Twitter

 

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, δήλωσε σήμερα η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Αμερικανού ηθοποιού, χαρακτηρίζοντας «αρρωστημένη φάρσα» την είδηση που αναρτήθηκε στο Twitter, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός του γουέστερν «Butch Cassidy and the Sundance Kid» πέθανε .

Το Twitter κατακλύστηκε πολύ γρήγορα με αναρτήσεις που απέτιναν φόρο τιμής στον Ρέντφορντ, έπειτα από την ανάρτηση ενός tweet, που φέρεται να αναρτήθηκε από το βρετανικό δίκτυο Sky News, που ανέφερε ότι ο 79χρονος ηθοποιός πέθανε όταν έπεσε από αμαξίδιο του γκολφ στην πόλη Σάντα Μόνικα στην νότια Καλιφόρνια.

Το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο στο παρελθόν έχει προβεί σε δημοσιεύσεις που έκαναν λόγο για θανάτους άλλων διασημοτήτων, που αποδείχθηκαν ψευδείς.

«Πρόκειται για μια αρρωστημένη φάρσα. Μίλησα μαζί του και δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σε αυτό», δήλωσε η Σίντι Μπέργκερ, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ρέντφορντ, σημειώνοντας πως ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρίσκεται σπίτι του και χαίρει άκρας υγείας.

Στα σχεδόν 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ψεύτικη είδηση εξαπλώθηκε στο Twitter, οι χρήστες με αναρτήσεις τους εξέφραζαν τη θλίψη τους, αποκαλώντας τον Ρέντφορντ, μεταξύ άλλων, «ίνδαλμα» και έναν «εξαιρετικά όμορφο άνδρα την εποχή του».

Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από τον ίδιο τον Ρέντφορντ που δεν διαθέτει λογαριασμό στο Twitter, ούτε στο Instagram.

