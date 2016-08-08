search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2016 07:07

Ζαχάροβα: Αισχρός και απάνθρωπος ο αποκλεισμός της παραολυμπιακής ομάδας της Ρωσίας

08.08.2016 07:07
Μαρία Ζαχάροβα: Θα γίνει πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα; - Media

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία η χθεσινή απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας (IPC) να αποκλειστεί όλη η ομάδα από τους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, λόγω της εμπλοκής της, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, σε πρόγραμμα ντόπινγκ.

 

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία η χθεσινή απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας (IPC) να αποκλειστεί όλη η ομάδα από τους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, λόγω της εμπλοκής της, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, σε πρόγραμμα ντόπινγκ.
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, ξέσπασε κατά της απόφασης της: «Ο αποκλεισμός αυτός είναι αισχρός και απάνθρωπος. Αποτελεί προδοσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζεται ο σύγχρονος κόσμος», έγραψε σε μήνυμα της στο Facebook.
Στο μεταξύ, επιβεβαιώθηκε πως το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης θα επιληφθεί της υπόθεσης που αφορά στην αποβολή της ρωσικής Παραολυμπιακής ομάδας. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο υπουργός αθλητισμού της χώρας, Βιτάλι Μούτκο, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα προσφύγει στο CAS κατά της απόφασης της IPC για αποβολή των αθλητών της από τους Αγώνες της Βραζιλίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

kifisos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Principia
BUSINESS

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

1 / 3