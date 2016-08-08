Ζαχάροβα: Αισχρός και απάνθρωπος ο αποκλεισμός της παραολυμπιακής ομάδας της Ρωσίας

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία η χθεσινή απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας (IPC) να αποκλειστεί όλη η ομάδα από τους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, λόγω της εμπλοκής της, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, σε πρόγραμμα ντόπινγκ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, ξέσπασε κατά της απόφασης της: «Ο αποκλεισμός αυτός είναι αισχρός και απάνθρωπος. Αποτελεί προδοσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζεται ο σύγχρονος κόσμος», έγραψε σε μήνυμα της στο Facebook.

Στο μεταξύ, επιβεβαιώθηκε πως το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης θα επιληφθεί της υπόθεσης που αφορά στην αποβολή της ρωσικής Παραολυμπιακής ομάδας. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο υπουργός αθλητισμού της χώρας, Βιτάλι Μούτκο, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα προσφύγει στο CAS κατά της απόφασης της IPC για αποβολή των αθλητών της από τους Αγώνες της Βραζιλίας.