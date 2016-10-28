Μπαλτάς στην ΕφΣυν: Με τα κανάλια ήταν αναπόφευκτη η σύγκρουση

Ο δρόμος προς τον σοσιαλισμό είναι μακρύς και κάθε στιγμή σε φέρνει μπροστά σε ερωτήματα, διλήμματα και αποφάσεις που δεν περίμενες. Ξέρουμε ότι το να είσαι στην κυβέρνηση μιας χώρας, δεν σημαίνει ότι ελέγχεις και τη χώρα σε επίπεδο μηχανισμών ή εμποδίων», δηλώνει ο υπουργός Πολιτισμού, Αριστείδης Μπαλτάς σε συνέντευξη του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», επισημαίνοντας ότι η όλη πορεία συναρτάται από το πώς ξεπερνάς αυτά τα εμπόδια και απλώνεις το σύνολο των ιδεών σου, σε σχέση και με αυτές τις συγκρούσεις.

Ο κ. Μπαλτάς αναφερόμενος στον «επώδυνο συμβιβασμό» -του οποίου όπως σημειώνει, το «πρόγραμμα θα τηρηθεί»- υπογραμμίζει ότι, τόσο στις «γκρίζες ζώνες» του όσο και στους τομείς όπου δεν υπάρχουν a priori υποχρεώσεις, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα.

Αναφορικά με τη δυνατότητα τη κυβέρνησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, ο κ. Μπαλτάς αναγέρει ότι «δεν είναι εύκολη υπόθεση» καθώς πίσω από κάθε αλλαγή προς μια καλύτερη διαχείριση βρίσκεις ένα επόμενο πρόβλημα που έχει φτιαχτεί ως στρώση κάτω από το πρώτο» και πρέπει να λύσεις όλους αυτούς τους κόμπους».

Στην ερώτηση για το πότε είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση στα διάφορα προβλήματα που εντοπίζονται, ο υπουργός, παραδέχεται ότι σε κάποιους χώρους όπως με τα κανάλια η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Υπάρχουν «εστίες» συνεχίζει, όπου συναντάμε μια «παράδοση» που δεν είναι συνδικαλισμός, αλλά συναλλαγή. Αρχίσαμε να ξηλώνουμε το κουβάρι και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Τα παγιωμένα συμφέροντα δεν μπαίνουν σε καμία λογική έλλογης ένταξης σε μια κοινωνία με κανόνες. Είναι ζητήματα που δεν αφορούν στον σοσιαλισμό ούτε καν στον «κανονικό» καπιταλισμό και μας αναγκάζουν να συγκρουστούμε.

Για τον χαρακτήρα της σοσιαλδημοκρατικοποίησης που αποδίδουν ορισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπαλτάς αποκλείει κάθετα κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας ότι την εποχή που υπέγραφε τη συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ «ήταν μόνος εναντίον όλων με όλη η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία εναντίον του». Σήμερα, προσθέτει, μόλις έναν χρόνο μετά τη Σύνοδο του Νότου, ανοίγεται ένα νέο πεδίο και μέσα από συμμαχίες μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε μια άλλη εικόνα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα επισημαίνει, δεν υπάρχουν αντίστοιχα κόμματα. Αυτά αποφάσισαν να στοιχηθούν πίσω από τη ΝΔ και αυτό το κενό στους ψηφοφόρους το καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα αντί να σοσιαλδημοκρατικοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνει τη δυναντότητα να αριστεροποιηθεί η κοινωνία.

Τέλος αναφορικά με τη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μπαλτάς δηλώνει ότι νιώθει «υποχρεωμένος» να είναι αισιόδοξος γιατί οι ευθύνες και ο ρόλος του κόμματος είναι τεράστιες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη ολόκληρη». «Είναι σημείο αναφοράς για την Αριστερά της Ευρώπης ακόμη και τη σοσιαλδημοκρατική είναι σαν να επαναλαμβάνεται στις ημέρες μας κάτι ιστορικό», σημειώνει χαρακτηριστικά.