Διατροφή ενάντια στον πονοκέφαλο και την ημικρανία

Μια νέα επισκόπηση που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Headache της Αμερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας με τίτλο «Διατροφή και Πονοκέφαλος»παρουσιάζει πώς η διατροφή μπορεί να ευθύνεται για τις κεφαλαλγίες και τι μπορούμε να αλλάξουμε για να μειώσουμε τη συχνότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι ερευνητές στα δύο μέρη της επισκόπησης (εδώ και εδώ), βασικοί διατροφικοί παράγοντες που ευθύνονται για τον πονοκέφαλο και την ημικρανία είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ και επεξεργασμένων τροφίμων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρώδη ή όξινο γλουταμινικό νάτριο (MSG). Τα νιτρώδη είναι συντηρητικά που βρίσκονται στο επεξεργασμένο κρέας (π.χ. μπέικον, λουκάνικα), ενώ το όξινο γλουταμινικό νάτριο αποτελεί συστατικό σε πολλά κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα τρόφιμα, σε σούπες, σε σνακ και σε έτοιμες σάλτσες.

«Περιορίζουμε την πρόσληψη αυτών των συστατικών όταν περιορίζουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων» αναφέρει ο Βίνσεντ Μάρτιν, ένας εκ των δύο ερευνητών που εκπόνησαν την επισκόπηση, από το Τμήμα Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι. Από την άλλη, ο ερευνητής συνιστά την κατανάλωση περισσότερων φρέσκων προϊόντων, όπως φρούτα, λαχανικά και κρέας.

Ο Μάρτιν και ο συνάδελφός του Μπράιντερ Βιχ, από το Τμήμα Νευρολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, ανέλυσαν περισσότερες από 180 επιστημονικές μελέτες σχετικά με τον ρόλο της διατροφής στον πονοκέφαλο και την ημικρανία προκειμένου να καταλήξουν στα παραπάνω συμπεράσματα.

«Τα άτομα που εκδηλώνουν πονοκεφάλους και ημικρανίες έχουν σήμερα περισσότερες επιλογές από ποτέ όσον αφορά τη διατροφή. Μια υγιεινή διατροφή ενάντια στον πονοκέφαλο αποκλείει τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ελαχιστοποιεί την πρόσληψη καφεΐνηςκαι περιλαμβάνει πολλά φρούτα, λαχανικά, ψάρι και καθαρό κρέας» αναφέρει ο Μάρτιν.

Πηγή: onmed.gr