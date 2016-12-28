Φρίκη: Βρέφος βρέθηκε νεκρό από ασιτία – Oι γονείς πέθαναν από ηρωίνη

Νεκρό από την ασιτία και την αφυδάτωση βρέθηκε από την αστυνομία ένα κοριτσάκι πέντε μηνών, ενώ οι δύο γονείς του κείτονταν νεκροί από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Το φρικιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όπου η αστυνομία επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του παιδιού, όταν φίλοι του ζευγαριού ειδοποίησαν τις Αρχές ότι το ζεύγος δεν είχε εμφανιστεί σε πάρτι για τα Χριστούγεννα.

Μπαίνοντας στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: ο πατέρας του κοριτσιού είχε πεθάνει στο ισόγειο, ενώ η μητέρα της ήταν νεκρή σε τουαλέτα του πρώτου ορόφου. Ωστόσο, οι καρδιές των αστυνομικών ράγισαν μπροστά στο θέαμα του νεκρού βρέφους, μόλις 5 μηνών, που βρισκόταν μέσα στην κούνια του.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, οι δύο ενήλικες ήταν νεκροί για διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, ενώ το κοριτσάκι ενδεχομένως να επιβίωσε για μερικές μέρες ακόμα, προτού υποκύψει κι αυτό.

Οι εκθέσεις του ιατροδικαστή αποκαλύπτουν άλλη μια τραγική λεπτομέρεια: οι δύο γονείς πέθαναν από υπερβολική δόση ηρωίνης σχεδόν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα κανένας από τους δύο να μην προλάβει να ειδοποιήσει τις Αρχές και να σωθεί το παιδί.