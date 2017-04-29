search
29.04.2017 10:00

Αlpha: Αποχώρηση «βόμβα» από το… «Σόϊ σου»!

Alpha: Πράσινο φως στο «Σόι σου» για την επόμενη σεζόν! - Media

 

Μπορεί να οδεύουμε σιγά-σιγά στο τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, αφού στην τηλεόραση όλα μπορούν να συμβούν. Αναφερόμαστε στην οικογενειακή κωμωδία του ALPHA «Το σόι σου» που, όπως μάθαμε, έχει υπάρξει αλλαγή σκυτάλης στο «τιμόνι» της σκηνοθεσίας.

Ειδικότερα, ο Ανδρέας Μορφονιός ανακοίνωσε στους υπεύθυνους της παραγωγής την πρόθεσή του να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους, καθώς ετοιμάζει μια νέα κινηματογραφική ταινία -τη δραμεντί «Τζαμάικα» σε σενάριο του Γιώργου Φειδά και πρωταγωνιστή τον Φάνη Μουρατίδη- η οποία απαιτεί πλήρη προσήλωση για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επιθυμία που έγινε σεβαστή κι έτσι ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. 

Αυτή η αποχώρηση δεν δημιούργησε προβλήματα στη ροή της σειράς, καθώς οι υπεύθυνοι του καναλιού απηύθυναν πρόταση-πρόσκληση στον Αντώνη Αγγελόπουλο για να αναλάβει τα επεισόδια που απομένουν. Πρόταση που έγινε δεκτή. Οσο για το τηλεοπτικό μέλλον της σειράς; Κάποιες πληροφορίες θέλουν να μη συνεχίζεται την επόμενη χρονιά, παρά τις αρχικές βεβαιώσεις για το αντίθετο…

Πηγή: tv-24.gr

