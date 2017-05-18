search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 10:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2017 12:49

H πιο άτυχη γυναίκα στον κόσμο: Έσπασε το λαιμό της δύο φορές… από φτέρνισμα (Photos)

18.05.2017 12:49
H πιο άτυχη γυναίκα στον κόσμο: Έσπασε το λαιμό της δύο φορές… από φτέρνισμα (Photos) - Media
Η Αυστραλέζα Μονίκ Τζέφρι διεκδικεί επάξια τον τίτλο της πιο άτυχης γυναίκας στον κόσμο.
 
Το 2011 η νεαρή γυναίκα φταρνίστηκε δυνατά. Τόσο δυνατά που έσπασαν δύο σπόνδυλοι (οι C2 και C3) και βρέθηκε με το σαγόνι της να κρεμάσει στο στέρνο της.
Υποχρεώθηκε να ζήσει επί 14 μήνες με ένα ειδικό κολάρο το οποίο κρατούσε απολύτως ακίνητο το κεφάλι και το λαιμό της προκειμένου να «δέσουν» οι δύο σπόνδυλοι.
Η Μονίκ ανένηψε πλήρως από το ατύχημά της και επέστρεψε στη δουλειά της. Μέχρι πρόσφατα.
 
Στη διάρκεια μιας κουβέντας με τους συναδέλφους της, η άτυχη γυναίκα έριξε το κεφάλι της προς τα πίσω γελώντας. Τότε άκουσε ένα ανησυχητικό «κρακ».
Οι συνάδελφοί της κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί της τοποθέτησαν ένα «φωτοστέφανο» για το λαιμό, προκειμένου να ξανακρατήσουν κεφάλι και αυχένα απολύτως ακίνητους.
 
Ωστόσο, αυτή τη φορά, δύσκολα θα γλυτώσει το νυστέρι, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να ενώσουν τους σπονδύλους C1 και C2 για να αποφευχθεί νέο σπάσιμο.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή επίθεση Μαρινάκη σε Ζωή και Τσίπρα: «Είναι ένας κακός άνθρωπος» – Να απαντήσει για Στουρνάρα

stratos germania
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

synedriasi koes pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Στα «κόκκινα» η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Σύγκρουση για την εκλογή συνέδρων

fternisma-gata
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γιατί τα κατοικίδιά μας φοβούνται όταν φτερνιζόμαστε;

agrotiko_pieria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Θρίλερ με τον απανθρακωμένο 48χρονο μέσα στο αγροτικό του – Ήταν ζωντανός όταν ξέσπασε η φωτιά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 10:07
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή επίθεση Μαρινάκη σε Ζωή και Τσίπρα: «Είναι ένας κακός άνθρωπος» – Να απαντήσει για Στουρνάρα

stratos germania
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

synedriasi koes pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Στα «κόκκινα» η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Σύγκρουση για την εκλογή συνέδρων

1 / 3