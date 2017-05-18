H πιο άτυχη γυναίκα στον κόσμο: Έσπασε το λαιμό της δύο φορές… από φτέρνισμα (Photos)

Η Αυστραλέζα Μονίκ Τζέφρι διεκδικεί επάξια τον τίτλο της πιο άτυχης γυναίκας στον κόσμο.

Το 2011 η νεαρή γυναίκα φταρνίστηκε δυνατά. Τόσο δυνατά που έσπασαν δύο σπόνδυλοι (οι C2 και C3) και βρέθηκε με το σαγόνι της να κρεμάσει στο στέρνο της.

Υποχρεώθηκε να ζήσει επί 14 μήνες με ένα ειδικό κολάρο το οποίο κρατούσε απολύτως ακίνητο το κεφάλι και το λαιμό της προκειμένου να «δέσουν» οι δύο σπόνδυλοι.

Η Μονίκ ανένηψε πλήρως από το ατύχημά της και επέστρεψε στη δουλειά της. Μέχρι πρόσφατα.

Στη διάρκεια μιας κουβέντας με τους συναδέλφους της, η άτυχη γυναίκα έριξε το κεφάλι της προς τα πίσω γελώντας. Τότε άκουσε ένα ανησυχητικό «κρακ».

Οι συνάδελφοί της κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί της τοποθέτησαν ένα «φωτοστέφανο» για το λαιμό, προκειμένου να ξανακρατήσουν κεφάλι και αυχένα απολύτως ακίνητους.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, δύσκολα θα γλυτώσει το νυστέρι, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν να ενώσουν τους σπονδύλους C1 και C2 για να αποφευχθεί νέο σπάσιμο.