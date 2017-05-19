Οι ουρανοί βρέχουν… αλεξίπτωτα: Σε εξέλιξη κοινή άσκηση Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-ΗΠΑ (Photos)

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεκπαίδευση της 1ης ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ») με την 173η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Infantry Brigade Combat Team (Airborne)-IBCT (A) των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης με την επωνυμία «BAYONET MINOTAUR – 2017», η οποία διεξάγεται στη βόρεια Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Ρεντίνας, πραγματοποιούνται άλματα αλεξιπτωτιστών και εκτελούνται αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων.

Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παρακολούθησε ο επιτελάρχης του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός.

(πηγή φωτος: ΓΕΣ)