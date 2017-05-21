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21.05.2017 14:34

Αίγυπτος: Στο στρατοδικείο οι ύποπτοι για τις βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες

21.05.2017 14:34
Από στρατοδικείο θα περάσουν οι οπλίτες που κακοποίησαν το σκύλο στην Κόνιτσα - Media

 

Ο εισαγγελέας της Αιγύπτου παρέπεμψε 48 ανθρώπους σε στρατοδικείο ως ύποπτους για ανάμειξη στις τρεις φονικές βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες κατηγορώντας τους ότι συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους.

Σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε σήμερα ο εισαγγελέας Ναμπίλ Σαντέκ αναφέρει ότι ορισμένοι από τους υπόπτους είχαν ηγετικές θέσεις σε πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους που πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εκκλησιών στο Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και την Τάντα τον Δεκέμβριο και τον Απρίλιο και οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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