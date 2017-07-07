Ο κυπριακός Τύπος για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά: Η τουρκική πλευρά δεν έδωσε γραπτώς προτάσεις

Οι ολοήμερες χθεσινές διεργασίες στο πλαίσιο και στο περιθώριο της διάσκεψης για το Κυπριακό στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντάνα, της οποίας η κατάρρευση ανακοινώθηκε γύρω στις 3 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελούν το κύριο θέμα των σημερινών ελληνοκυπριακών εφημερίδων. Ωστόσο, μόνο η εφημερίδα «Πολίτης» έμεινε ανοιχτή μέχρι τις τρεις το πρωί και ανακοινώνει το αποτέλεσμα της διάσκεψης.

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων είναι:

-«ΠΟΛΙΤΗΣ»: «Έληξε με ναυάγιο το Κραν Μοντάνα. Συμφωνούσαν μόνο σε μείωση στρατού με συμφωνημένο αριθμό. Η τουρκική πλευρά ήθελε εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα για 15 χρόνια».

-«ΑΛΗΘΕΙΑ»: «Κυπριακό ώρα μηδέν. Το δείπνο συνεχιζόταν και μετά τις 2 το πρωί».

– «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»: «Θρίλερ για στρατό και εγγυήσεις. Παρά τη χειρονομία Αναστασιάδη, ο Τσαβούσγλου δεν ανταπέδωσε».

-«ΧΑΡΑΥΓΗ»: «Μακρά νύχτα με σκληρή διαπραγμάτευση. Ο Γκουντέρες κινήθηκε στο πλαίσιο που χάραξε ο ίδιος».

Η αγγλόφωνη «Cyprus Mail» αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο της στις εντατικές διαπραγματεύσεις που έγιναν στο Κραν Μοντάνα. Η εβδομαδίαια «Cyprus Weekly» αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο της στις ολονύκτιες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ και των εφημερίδων, μετά τις τοποθετήσεις Μ. Τσαβούσογλου, ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης ανακοίνωσε ότι η πρόταση, την οποία είχε υποβάλει και αφορούσε και τις εσωτερικές πτυχές του κυπριακού, αποσύρεται. Οι προτάσεις, επισημαίνεται, είχαν υποβληθεί ως πακέτο με την πρόταση για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών στο δείπνο εργασίας εμφανιζόταν έτοιμος να συζητήσει τα θέματα των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και της αποχώρησης του τουρκικού στρατού. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν μάλιστα ότι στο 90% του χρόνου, που αναλώθηκε, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φάνηκε να δείχνει να έχει τη διάθεση συζήτησης αυτών των θεμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρνείτο επίμονα να πει συγκεκριμένα την τοποθέτησή του και επέμενε να αναφέρει ότι, οτιδήποτε είχε να προτείνει η Τουρκία, το έκανε στην κατ’ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι για να πει οτιδήποτε περισσότερο, θα πρέπει ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης να δώσει περισσότερα στα υπόλοιπα κεφάλαια.

Τόσο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης, καλούσαν συνεχώς τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να αναφέρει συγκεκριμένα την πρόταση της ‘Αγκυρας για το θέμα των εγγυήσεων και των στρατευμάτων, ωστόσο ο Τούρκος υπουργός δεν τοποθετείτο συγκεκριμένα. Ο κύριος Γκουντέρες, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες των απεσταλμένων των ελληνοκυπριακών μέσων ενημέρωσης, ανέφερε ότι η Τουρκία συμφωνεί να καταργηθούν τα επεμβατικά δικαιώματα και να αποσυρθεί στρατός από τη μέρα της λύσης.

Οι αναφορές Γκουτέρες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι αυτές οι θέσεις της Τουρκίας και ότι δεν ανέφερε κάτι τέτοιο στη συνάντηση που είχε μαζί του. Θέση της Τουρκίας, είπε, είναι να συνεχιστούν οι εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα και να γίνει αναθεώρηση σε 15 χρόνια. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν πως ο κύριος Τσαβούσογλου είπε χαρακτηριστικά: «Αν είστε καλά παιδιά, ίσως να υπάρξει αναθεώρηση σε 13 χρόνια». Για το θέμα του τουρκικού στρατού ο κύριος Τσαβούσογλου ανέφερε ότι θέση της Τουρκίας είναι η παραμονή του σε συμφωνημένους αριθμούς.

Σύμφωνα με τους απεσταλμένους του ΡΙΚ δεν υπήρξε καμμιά απολύτως μετακίνηση της τουρκικής πλευράς στο θέμα των επεμβατικών δικαιωμάτων και της αποχώρησης του τουρκικού στρατού.

Σε ό,τι αφορά τα επεμβατικά δικαιώματα η θέση της τουρκικής πλευράς ήταν να υπάρξει αναθεώρηση ύστερα από 15 χρόνια, ενώ για το θέμα του τουρκικού στρατού αναφέρονται σε μείωση σε συμφωνημένα πλαίσια. Μετέδωσαν, επίσης, ότι στο εδαφικό η τουρκική πλευρά, φερόταν διατεθειμένη μόνο για επιστροφή μέρους της Μόρφου, ενώ αξίωσε πρωτογενές δίκαιο και ίση μεταχείριση Τούρκων και Ελλαδιτών πολιτών, μετά τη λύση. Επίσης, σύμφωνα με τους απεσταλμένους του ΡΙΚ η τουρκική πλευρά δεν έδωσε γραπτώς τις προτάσεις της.