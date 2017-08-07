07.08.2017 15:54

Σοκάρει η Βούλα Πατουλίδου: «Μου έξυσαν όλο το δέρμα του προσώπου, αιμορραγούσα συνεχώς για μέρες» (Video)

Η Βούλα Πατουλίδου μιλά ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και το ρατσισμό που είχε δεχτεί στο παρελθόν για την εμφάνιση της σε συνέντευξη της στο Down Town Κύπρου και στον Γιάννη Βίτσα.

Δέχτηκες αντιστοίχως ρατσισμό για την εμφάνιση σου;

Όταν ήμουν ενεργή πρωταθλήτρια ήμουν ένα θεριό, γιατί αυτό ήταν προαπαιτούμενο για καλύτερες επιδόσεις. Μια αθλήτρια του ύψους, είναι κύκνος. Μια δρομέας και ειδικά εμποδίων, φαίνεται θεριό. Έχω γίνει 53 χρονών και μου λένε: «Τι ωραία γυναίκα που είστε». Τους απαντώ: «Με δουλεύετε; Στα 20 δεν ήμουν, στα 30 δεν ήμουν, στα 40 δεν ήμουν και τώρα έχω γίνει;»

Σε πλήγωνε;

Εννοείται. Είναι δυνατόν να χαιρόμουν που με έλεγαν σπυριάρα ή ανέφεραν πως έχω ξεφύγει από τα όρια του γυναικείου προτύπου; Έμπαινα στο λεωφορείο και δεν έπιανα τη χειρολαβή γιατί έδειχνε ο τραπεζοειδής και ο δικέφαλος σαν να ήμουν λιμενεργάτης. Κρατιόμουν πάντα χαμηλά στον στύλο για να μην φαίνονται οι μύες. Είναι λογικό. Αλλά συνειδητοποιούσες πως έτσι έπρεπε να συμβεί.

Ήταν αυτός λοιπόν ο κύριος λόγος της επιλογής σου να κάνεις πλαστική;

Δεν έκανα πλαστική για να αρέσω, αλλά για να μου αρέσω.

Τι έκανες ακριβώς;

Μου έξυσαν όλο το δέρμα του προσώπου. Βίωσα απίστευτο πόνο. Αιμορραγούσα συνεχώς τις επόμενες ημέρες. Πονούσα πάρα πολύ. Θυμάμαι έλεγα στο γιατρό: «Είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβγώ στον κόσμο;» Όταν πέρασε το πρώτο διάστημα ήταν απίστευτη η αναπτέρωση του ηθικού. Για αυτό βγήκα και το είπα. Ξέρω τι συναισθηματική ανυδρία αισθάνεσαι όταν είσαι νέος και δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Για αυτό και προτρέπω όλους τους νέους ανθρώπους να αλλάξουν ό,τι τους ενοχλεί στην εμφάνιση τους.

Άλλες διορθωτικές κινήσεις έχεις κάνει στον εαυτό σου;

Έχω κάνει πλαστική στη μύτη μου.

Με ποια αιτία;

«Θα σου απαντήσω με την παροιμία: «Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά στους ανθρώπους».

Πηγή: Zappit

 

