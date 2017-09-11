search
11.09.2017 13:41

Ακολασία σε κέντρο διασκέδασης στη Ζάκυνθο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μαστροπεία

Λαμία: Έσπρωξε στην πορνεία 23χρονη υπάλληλό του – Κανόνιζε τα «ροζ ραντεβού» μέσα στο κατάστημα - Media

 

Για μαστροπεία και διευκόλυνση ακολασίας άλλων, μέσα σε κέντρο διασκέδασης κατηγορούνται δύο άνδρες, 53 και 55 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Λαγανά Ζακύνθου από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 53χρονος είναι υπεύθυνος λειτουργίας και ο 55χρονος υπεύθυνος της υποδοχής του καταστήματος. Συγκατηγορούμενος των δύο συλληφθέντων είναι και ένας 50χρονος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, στο συγκεκριμένο κέντρο εκδίδονταν επ’ αμοιβή γυναίκες. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 6.345 ευρώ, μπλοκ ιδιόχειρων σημειώσεων σχετικών με τον προγραμματισμό ερωτικών ραντεβού, καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Επίσης, συντάχθηκαν εκθέσεις Αρχής σε βάρος τριών ατόμων, ενός Έλληνα και δύο αλλοδαπών γυναικών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκδιδόμενων προσώπων, καθώς και για στέρηση άδειας εργασίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

