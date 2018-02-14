Πατουλίδου: Ο Μπουτάρης έκανε πλάτες στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει το χρίσμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο κ Μπουτάρης έκανε πλάτες στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει χρίσμα για την επομένη μέρα είπε σήμερα στον ΣΚΑϊ η Βούλα Πατουλίδου, με αφορμή τις δηλώσεις Μπουτάρη για τη μετονομασία του αεροδρομίου Μακεδονία.
Πρόκειται για ένα θέατρο παραλόγου του δήμαρχου Θεσσαλονίκης που μόνο σκοπιμότητα έχει, τόνισε η ίδια.
Συμπλήρωσε ωστόσο πως την στεναχωρεί και την θλίβει η στάση ενός όχι ασήμαντου ανθρώπου, αλλά «διαμορφωτή εξελίξεων».
Σημειώνεται ότι με αφορμή τις δηλώσεις Μπουτάρη σήμερα στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται κινητοποίηση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη.
