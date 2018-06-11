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11.06.2018 08:59

Αυτό είναι το νέο λέιζερ όπλο του Ερντογάν (Photo/Video)

11.06.2018 08:59
Αυτό είναι το νέο λέιζερ όπλο του Ερντογάν (Photo/Video) - Media

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Βρισκόμαστε δυο βδομάδες πριν τις εκλογές στην Τουρκία και το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας συνεχίζει τα προπαγανδιστικά μηνύματα διαφημίζοντας τα επιτεύγματα της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter ο Ismail Demir, ο Υφυπουργός Αμυντικής Βιομηχανίας, παρουσίασε δημοσιότητα νέο βίντεο από δοκιμές αμυντικού συστήματος που χρησιμοποιεί λέιζερ για να καταστρέψει εχθρικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων και drones.

 

Στο μήνυμα του λέει χαρακτηριστικά: «Δουλεύουμε στις τεχνολογίες του μέλλοντος σήμερα, δεν ακολουθούμε τους αλλούς, αλλά ηγούμαστε της τεχνολογικής κούρσας. Συγχαρητήρια στην ASELSAN για την επιτυχημένη δοκιμή του Αμυντικού οπλικού συστήματος Laser».

Το νέο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία σημαντικών εγκαταστάσεων, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αερολιμένες, συνοριακοί σταθμοί, κυβερνητικά κτήρια, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει απειλές από drones και για την από απόσταση ασφαλή εξουδετέρωση εκρηκτικών και ύποπτων στοιχείων στο δρόμο.

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