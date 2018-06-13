Επίθεση χούλιγκανς σε διμοιρία των ΜΑΤ στην Πατησίων – Τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκε διμοιρία των ΜΑΤ στην Πατησίων με αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Έγιναν δυο συλλήψεις.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών: «Ενημερωθήκαμε ότι πριν λίγη ώρα τουλάχιστον 100 δίκυκλα με οπαδούς μεγάλης ομάδας διήλθαν από την οδό Πατησίων, όπου επιτέθηκαν στη διμοιρία που εκτελούσε εκεί σταθερή βάρδια. Από τις συμπλοκές υπήρξαν 2 τραυματίες συνάδελφοι, αλλά και 2 συλλήψεις. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου αφού οι θρασύτατοι χούλιγκαν δεν δίστασαν να επιτεθούν με σφοδρότητα εναντίον των συναδέλφων μας, μέρα μεσημέρι άνευ λόγου και αιτίας. Έχουν φτάσει καταγγελίες στην Ένωσή μας ότι η διμοιρία είτε δεν ενημερώθηκε καν, είτε ενημερώθηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν τα μηχανάκια προσεγγίσουν το σημείο της. Αν ισχύει είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και μετά ορισμένοι της Ηγεσίας μιλούν για επαγγελματισμό. Ντροπή!! Περαστικά στους συναδέλφους. Είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε νομική ενέργεια αποφασίσουν ότι πρέπει να κάνουν εναντίον του οποιουδήποτε δράστη (φυσικού ή ηθικού αυτουργού)».