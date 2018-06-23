Χειροπέδες για παραισθησιογόνα μανιτάρια

Για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και παραισθησιογόνων μανιταριών, συνελήφθησαν τρία άτομα στη Βέροια από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας. Οι συλληφθέντες, ένας 38χρονος και δύο 28χρονοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σε έρευνες των αστυνομικών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τριών συλληφθέντων σε περιοχές της Ημαθίας και της Πιερίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ποσότητες κάνναβης βάρους 623 γραμμαρίων, παραισθησιογόνα μανιτάρια, 65 σπόροι κάνναβης, ναρκωτικό δισκίο, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 3.430 ευρώ, προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ